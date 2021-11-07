سيتي حسم «دربي مانشستر»

دوليه

واصل مان يونايتد أداءه المتخبط وسقط على أرضه أمام جاره وغريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد أمس السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح التسجيل في اللقاء مانشستر سيتي عبر مدافع مانشستر يونايتد إيريك بايلي بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن حول عرضية جواو كانسيلو إلى مرمى حارسه دافيد دي خيا في الدقيقة السابعة. وكادت النتيجة أن تضاعف في أكثر من مناسبة لصالح سيتي إلا أن تألق حارس الشياطين الحمر حال دون استقبال شباكه للعديد من الأهداف خاصة في النصف ساعة الأول من المباراة.

ورغم استبسال دي خيا في الذود عن مرماه إلا أن برناردو سيلفا تمكن من إضافة الهدف الثاني للفريق السماوي بعد متابعة تمريرة حاسمة من كانسيلو وسط مشاهدة مدافعي يونايتد في الدقيقة 45. ورفع سيتي بذلك رصيده إلى 23 نقطة يما تجمد رصيد يونايتد عند 17 نقطة بعد أن تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم ليصبح مصير مدرب الفريق أولي غونار سولشار على المحك. وفي المباراة الثانية، فاز ساوثمبتون على ضيفه أستون فيلا 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس.

ويدين ساوثمبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه آدم أرمسترونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة. ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

