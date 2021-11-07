الأهلي بطل «القمة»

دوليه

حقق الأهلي فوزا تاريخيا على الزمالك بنتيجة 5 - 3 في لقاء القمة الذي جمعهما بستاد القاهرة الدولي أول من أمس ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري. وشهدت المباراة إثارة بالغة خاصة في الشوط الأول الذي انهار فيه الزمالك خلال دقائق واستقبل 3 أهداف لكنه تماسك في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف لكنه استقبل هدفين تفوق بها الأهلي. تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 16 عن طريق محمد أبو جبل حارس الزمالك بالخطأ في مرماه ثم أحرز التونسي علي معلول ضربة جزاء في الدقيقة 20 قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25.

وحاول الزمالك العودة للمباراة بهدف لمصطفى فتحي في الدقيقة 51 لكن الأهلي قتل اللقاء بعدما سجل الهدف الرابع بتسديدة ديانج في الدقيقة 53 وأحرز علي معلول الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

الزمالك انتفض وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 80 عبر أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء قبل أن يحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 90. ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط متصدرا ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما تلقى الزمالك أول خسارة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع. وفي مباريات أخرى فاز سموحة على إيسترن كومباني 3 ـ0 وغزل المحلة على إنبي بذات النتيجة وتعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل منهما.

