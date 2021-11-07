فاتي عاد إلى المنتخب

دوليه

عاد مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي إلى قائمة لاعبي منتخب إسبانيا أول من أمس، بعد أكثر من عام على غيابه عن صفوف «لا روخا» الذي يستعد لمواجهتي اليونان والسويد ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويواجه المنتخب الاسباني نظيره اليوناني على أرضه في 11 الحالي، قبل أن يستقبل السويد في إشبيلية في 14 منه.

وغاب النجم الصاعد الإسباني البالغ 19 عاماً عن الملاعب لفترة 10 أشهر بسبب تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى، من دون أن يتمكن من ارتداء قميص «لا روخا» منذ أكتوبر 2020 أمام أوكرانيا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

واستعاد فاتي لياقته البدنية ومهاراته منذ عودته إلى المستطيل الأخضر بقميص برشلونة في نهاية سبتمبر، ليسجل 3 أهداف في 7 مباريات، آخرها هدف الفوز الوحيد أمام دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما أبقى على آمال النادي الكتالوني بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية. ويحتل أبطال العالم 2010 المركز الثاني في المجموعة الثانية مع 13 نقطة، بفارق نقطتين عن السويد المتصدرة، حيث يتوجب على رجال المدرب لويس إنريكي إنهاء التصفيات في الصدارة لحجز بطاقة التأهل مباشرة إلى العرس الكروي وتفادي خوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل. ولحراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، دافيد دي خيا (مان يونايتد الإنكليزي) وروبرت سانشيس (برايتون الإنكليزي). وللدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، إريك غارسيا وجوردي ألبا (برشلونة)، خوسيه غايا (فالنسيا)، سيسار أسبيليكويتا (تشلسي الإنكليزي)، إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو) وأيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنكليزي). للوسط: سيرجيو بوسكيتس وغافي (برشلونة)، كارلوس سولير (فالنسيا)، رودري (مانشستر سيتي)، كوكي (أتلتيكو مدريد)، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد).

وللهجوم: أنسو فاتي (برشلونة)، بابلو سارابيا (سبورتينغ البرتغالي)، رودريغو مورينو (ليدز يونايتد)، ييريمي بينو (فياريال)، بابلو فورنالس (وست هام الإنكليزي)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، وبراهيم دياس (ميلان الإيطالي).

