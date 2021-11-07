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دوليه

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نيويورك هزم ميلووكي


عاد نيويورك نيكس من بعيد وعوَّض تخلفه في الشوط الأول أمام مضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب بفارق 21 نقطة ليخرج منتصراً 113-98 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي «ان بي ايه»، فيما واصل بروكلين نتس انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع توالياً بقيادة كيفن دورانت وجيمس هاردن.
وعلى ملعب «فايسرف فوروم» وأمام 17300 متفرج، واصل باكس معاناته في معقله بتلقيه الهزيمة الرابعة من أصل خمس مباريات خاضها بين جمهوره هذا الموسم والخامسة بالمجمل من أصل تسع مباريات.
وبعدما كان متخلفاً بفارق 21 نقطة بعد خسارته الربع الأول 19-38، انتفض نيكس وتفوق على مضيفه 94-60 في الأرباع الثلاثة التالية، ليخرج في النهاية منتصراً بعد هزيمتين على التوالي.
وخلافاً لباكس، واصل بروكلين نتس سلسلته الجيدة في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه الرابع توالياً والسادس في 9 مباريات خاضها هذا الموسم، وذلك بتغلبه على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 96-90 بفضل دورانت الذي دخل تاريخ النادي بعدما بات أول لاعب يسجل 20 نقطة أو أكثر في المباريات التسع الأولى من الموسم.
وأنهى دورانت اللقاء بـ29 نقطة مع 10 متابعات رغم نسبة نجاحه المتدنية نسبياً في التسديد (12 من أصل 27 محاولة)، فيما حقق هاردن «تريبل دابل» بتسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، لكنه عانى من داخل القوس وبات خامس لاعب في تاريخ الدوري يحقق «تريبل دابل» من أن دون أن يسجل أي سلة من داخل القوس، لينضم الى جايسن كيد، ديلون رايت، ستيف بلايك وكيرك هنريتش.


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