الأزرق إلى براغ فجر غدٍ

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يتوجه وفد الأزرق فجر غدٍ الإثنين إلى العاصمة براغ تمهيداً لمواجهة التشيك ودياً يوم الخميس المقبل، على أن ينتقل وفد المنتخب بعدها مباشرة إلى ليتوانيا لخوض مباراة ودية أخرى يوم 15 الشهر الحالي.واستدعى الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الإسباني كارولس غونزاليس 25 لاعباً لمواجهتي التشيك وليتوانيا، أغلبهم من لاعبي المنتخب الاولمبي الذي تأهل أخيراً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها العام المقبل في أوزبكستان.وضمت القائمة بدر المطوع، حسين اشكناني، حمد القلاف، حمد الحربي، خالد الرشيدي، خالد عجاج، خالد صباح، راشد الدوسري، سلمان البوص، عبد الرحمن كميل، طلال القيسي، عيد الرشيدي، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، ناصر فالح، يوسف عايض، يوسف الحقان، جاسم عتيق، عثمان الشمري، بندر بورسلي، محمد خليل، عبد العزيز ناجي، سلطان العنزي، وفهد حمود.وتأتي مباراتا التشيك وليتوانيا ضمن خطة طويلة لتجهيز الأزرق لتصفيات كأس آسيا 2023 والمقررة في الصين يونيو المقبل، إلى جانب تجهيز عناصر المنتخب الأولمبي لمنافسات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة مطلع يونيو المقبل في أوزبكستان.

