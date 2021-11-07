النصر أسقط القادسية بـ «رباعية»

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تفوق النصر على نظيره القادسية 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على استاد نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد، ليرفع «العنابي» رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمع رصيد الأصفر عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى وعلى ستاد علي صباح السالم، تغلب العربي على كاظمة 3 – 1، رافعاً رصيده الى 7 نقاط متساوياً مع «البرتقالي» في صدارة الترتيب، فيما حل برقان ثالثا برصيد 5 نقط بعد فوزه على الشباب 2 – 1 في المباراة التي شهدت أحداثاً مؤسفة على ملعب الفحيحيل، وظل الشباب في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وعلى استاد جابر الدولي، بدأ «الأبيض» عهده الجديد تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول بالتعادل السلبي مع السالمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ليبقى الفريقان في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما.

