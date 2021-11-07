تفوق الشماع والكندري والزايد والحربي في بطولة سمو ولي العهد للرماية

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حققت الرامية ايمان الشماع الميدالية الذهبية لمنافسات «سكيت» ضمن بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد السنوية الثانية الكبرى للرماية التي أقيمت بمجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية. ونالت الرامية أفراح عادل الميدالية الفضية في المسابقة ذاتها بعد حلولها ثانية في حين جاءت الرامية شيخة الرشيدي في المركز الثالث لتنال الميدالية البرونزية.

وفازت الرامية مريم الكندري من نادي الرماية بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة «المسدس هواء 15 مترا»، متقدمة على الراميتين شاهة الخدة التي نالت المرتبة الثانية والميدالية الفضية واسراء بهمن التي حازت المركز الثالث والميدالية البرونزية وهما من النادي نفسه.واحرزت الرامية حصة الزايد المرتبة الأولى والميدالية الذهبية في مسابقة «البندقية هواء 15 مترا» فيما فازت الرامية مريم ارزوقي بالمركز الثاني لتنال الميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث للرامية ريم البغيلي لتحصل على الميدالية البرونزية وجمعيهن من رماة النادي. وعلى صعيد منافسات الرجال، تمكن الرامي الكويتي عبدالله الحربي من الاتحاد العسكري من الفوز بالمركز الاول والذهب في منافسات «البندقية 50 مترا 3 أوضاع» تلاه زميله من رماة الاتحاد تركي الشمري لينال الميدالية الفضية فيما جاء الرامي ماجد هايف من رماة الحرس الوطني بالمركز الثالث ليفوز بالميدالية البرونزية.

واسفرت منافسات «تراب» الخاصة بذوي الاعاقة للرجال عن احراز الرامي فيصل الرشيدي المركز الأول ليحصد الذهب متقدما على الرامي اسامة كمشاد الذي حل ثانيا وحاز الميدالية الفضية فيما جاء الرامي بدر المنيفي ثالثا لينال البرونزية وجميعهم من منتسبي النادي الرياضي للمعاقين.

وأشاد أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي بالمستويات الجيدة للرماة والراميات المشاركين في هذه البطولة القوية التي تعد اولى بطولات الموسم الرياضي المحلي للنادي.

وقال العصيمي ان ما يميز هذه البطولة اقامة منافسات خاصة بفئة المعاقين واخرى لفئة الناشئين للمرة الأولى «ما كان له اثر طيب على الرماة من هاتين الفئتين»، وثمن عاليا رعاية سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ابناءهما الرياضيين لا سيما من منتسبي الرماية الكويتية والتي تعد اهم اسباب تفوق الرماية الكويتية ونجاحها، مشيداً بالدعم الحكومي لنادي الرماية ممثلا بالهيئة العامة للرياضة.

