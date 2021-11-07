«عمومية الجمباز» تتكون من أشخاص وشركات

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اعتمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري النظام الاساس لاتحاد الجمباز وتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في 2 يونيو الماضي اجرت بعض التعديلات على النظام وتم اعتمادها ومن ابرزها ان الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية وتتكون من الاندية الرياضية وغيرها من الاشخاص الطبيعيين (كل لاعب سابق مضى على اعتزاله اللعبة اكثر من 4 سنوات والحكام والاداريين والمدربين والسابقين الذين لديهم خبرات في مزاولة اللعبة لمدة تزيد على 4 سنوات ولايكون عضوا في اي ناد او اتحاد اخر وتوافرت في حق كل منهم الشروط المطلوبة لعضوية الاتحاد) والاشخاص الاعتباريين (الشركات التجارية المستوفاة لاجراءات الترخيص كشركة تجارية ولديها اهتمام بدعم لعبة الجمباز وتوافرت في حقها الشروط المطلوبة لعضوية الاتحاد). ويجب على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في المادة 10 التي يحددها مجلس الادارة للاتحاد ليكونوا اعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد. ويتكون مجلس الادارة من 7 اعضاء يتم انتخابهم لمدة 4 سنوات والمرشح لايقل عمره عن 21 عاما او قد امضى 4 سنوات في عضوية مجلس ادارات احدى الهيئات الرياضية او من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة لمدة 4 سنوات على الاقل في اي مرحلة سنية باحد الاندية وألا يكون اسمه مدرجاً في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة.

