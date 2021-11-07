فوز الملا بعضوية المجلس الاستشاري في «الدولي للجمباز»

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بارك الاتحاد الكويتي للجمباز فوز د.صقر الملا بمنصب عضو المجلس الاستشاري «الكانسل» في الاتحاد الدولي للعبة وبأعلى نسبة تصويت، وذلك خلال الانتخابات التي جرت أمس السبت في مدينة أنطاليا التركية التي تشهد اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. فيما فاز الياباني موريناري واتانابي برئاسة الاتحاد الدولي لولاية جديدة مدتها 3 سنوات، والقطري علي الهتمي بمنصب نائب الرئيس.

ومثل الكويت في أعمال الجمعية العمومية فهد الصولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي وضم الوفد رئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيسة اللجنة النسائية حصة الصانع. وبارك الصولة للأسرة الرياضية الكويتية فوز د. صقر الملا بهذا المنصب، وقال ان الملا من الشخصيات الرياضية الفذة ويمتلك القدرة على تطوير رياضة الجمباز ليس في الكويت فقط وإنما على مستوى العالم أجمع فهو من منتسبي هذه اللعبة وحقق فيها إنجازات عالمية، ولديه دراية في جميع تفاصيلها، وهذا الأمر سيعود بالفائدة على رياضة الجمباز الكويتي، مباركا للملا هذا الفوز ومتمنيا له كل التوفيق النجاح.

وشكر الصولة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وأمين سر اللجنة حسين المسلم على دعمهما مرشح الكويت في الانتخابات والذي أثمر عن فوزه بأعلى نسبة تصويت في انتخابات «الكانسل».

