قمة كروية مصرية 5 - 3

محلية

استمتعنا بمباراة ديربي الكرة المصرية بين الاهلي والزمالك، وبنتيجة غير طبيعية وغير متوقعة! فجاءت المتعة لان الفريقين لعبا بطريقة مفتوحة من غير تحفظ وهذا طبيعي لمثل هذه المباراة عندما تقام في الاسابيع الاولى من بطولة الدوري. وما اعجبني في نقل المباراة تلفزيونيا وجود QR code على شاشة التلفزيون لكي يتوقع المشاهدون نتيجة المباراة فجعلت الجماهير تغير توقعاتها لانها غير مصدقة عدد الاهداف التي سجلت...! فقد أدى اصدقاء «محمد صلاح» مباراة على شكل مباريات الدوريات الاوروبية حيث وجدنا السرعة والمهارة والاداء التكتيكي وكل ما تتوقعه في مباراة كبيرة بين فريقين عريقين في الكرة المصرية. ففي الحقيقة كان الاهلي اكثر سيطرة في المباراة ولكن كان سوء الحظ هو ما اتصف به حارس الزمالك فدخلت كرات لم يتوقعها رغم حرفنة من سدد الكرات عليه بطرق فنية عالية المستوى فانتهى الشوط الاول بثلاثة اهداف للاهلي.. والكل توقع ان يدخل الزمالك المباراة في الشوط راغبا في تعديل النتيجة بأي طريقة فنجح فترة في ذلك ولكن لم يشبع لاعبو الاهلي من التسجيل، خصوصا في ثغرات الدفاع الواضحة للفريق الابيض.. وما شدني اصرار الزمالك على تعديل النتيجة بأي وسيلة حتى ولو بالخشونة الى ان استطاع ان يقرب الفارق لتنتهي المباراة ب 5 -3 للاهلي.

اللافت للنظر كمشاهد أنه ما زالت الحكومة المصرية حذرة من انتشار مرض كورونا فما زالت المدرجات «فاضية» الا فيما عدا بعض المشجعين الذين دخلوا «بالواسطة» واكيد هناك جماهير سيئة يحرص الامن العام للدولة على عدم وجودهم بالمدرجات لتشجيعهم بأسلوب غير مرغوب فيه ضد الناديين، حيث ان مذيع المباراة اشار لذلك بطريقة مباشرة وقت نقله احداث المباراة.. أما حكم المباراة فأعتقد انه لن ينسى احداث تحكيم هذه المباراة التي ستزيده خبرة وحنكة رغم انه تعامل برفق في بعض المواقف الخشنة من بعض اللاعبين وبالتأكيد كان «الفار» هو المنقذ والمساعد الاول له في القرارات الصعبة. المهم انتهت المباراة بسلام والكل كان راضيا عن ادائه وتصافح اللاعبون وخرجوا مع بعض بسلام. فهم يستحقون التحية ورفع القبعة لهم على هذا الاداء الفني العالي... فهم زملاء «محمد صلاح» بالمنتخب..

والله من وراء القصد.

