الكويت والقادسية في «السلة»

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يخوض الكويت مواجهة صعبة أمام القادسية في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي تشهد مواجهة أخرى لا تقل أهمية تجمع كاظمة مع الجهراء في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات من دون هزيمة، يأتي بعدهما الجهراء وبرقان بـ 5 نقاط من 3 مباريات للأول و4 للثاني، ثم القادسية والقرين بـ 4 نقاط وأيضاً من 3 مباريات للأول و4 للثاني. وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة «بلاي أوف» من خمس مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في ثلاث منها. ويقام النهائي بالنظام ذاته، فيما يهبط السادس إلى الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع ثاني الأولى ثلاث مواجهات يتأهل الى الدرجة الممتازة الفائز في اثنتين منها. ويعتبر لقاء الكويت مع القادسية مواجهة تقليدية لها طابعها الخاص نظراً لتنافس الفريقين على أغلب البطولات في الأعوام الماضية وإن تفوق الأبيض بشكل واضح في المواسم الأخيرة إذ انه يحمل لقب البطولة في المواسم الأربعة الأخيرة.

