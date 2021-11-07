جنازة وطنية لـ «الجنرال - الدبلوماسي» كولن باول

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كرمت الولايات المتحدة الجمعة «الجنرال - الدبلوماسي» كولن باول في جنازة وطنية في كاتدرائية واشنطن، والراحل هو أول وزير خارجية أميركي من أصل إفريقي وتوفي في 18 أكتوبر.

وفي حضور الرئيس جو بايدن وزوجته جيل ومسؤولين من وزارة الدفاع، أشادت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بصفات باول وذكرت منها «الصدق والكرامة والولاء والالتزام الراسخ تجاه وظيفته والوفاء بكلمته».

وإلى جانب الرئيس وحرمه، حضر الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل وسلفه جورج بوش الابن وزوجته لورا، وكذلك السيدة الأولى ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي غاب زوجها بيل كلينتون الذي تلقى مؤخرا العلاج في مستشفى.

وغاب الرئيس السابق، دونالد ترامب عن حضور مراسم التشييع، والذي هاجم الأخير بعد وفاته بسبب دعمه لحرب العراق.

توفي كولن باول عن 84 عاما بسبب مضاعفات متعلقة بإصابته بفيروس كورونا، وكان أول أميركي من أصل إفريقي وأصغر شخص يتولى رئاسة أركان الجيش بين عامي 1989 و1993، قبل أن يصبح أول وزير خارجية أسود البشرة في عهد جورج بوش الابن.

بدوره، أشاد نجله مايكل باول بالتزامه العسكري، وقال «آمل أن نكرمه بأكثر من مجرد وضعه في كتب التاريخ».

ولد كولن باول في هارلم لمهاجرين جامايكيين، والتحق بالجيش في عام 1958 ليترقى في سلم الرتب وصولا لرئاسة الأركان التي أشرف خلال توليها على حرب تحرير الكويت عام 1991.

