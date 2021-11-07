قمة «الديموقراطية».. العراق الدولة العربية الوحيدة المدعوة!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أظهرت قائمة المدعوين لمؤتمر قمة الديموقراطية الذي يستضيفه الرئيس الأميركي الشهر القادم يومي 9 و10 وجود دولة عربية وحيدة في قائمة الدول المشاركة.

وتضم قائمة المدعوين لهذه القمة الافتراضية الأولى من نوعها، 108 دول بحسب موقع «بوليتيكو» ولا تقتصر المشاركة في هذه القمة على الدول فقط، بل ينتظر أن يشارك فيها الكثير من منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا كذلك.

ولايزال مساعدو بايدن يشكلون جدول أعمال القمة الديموقراطية. وبشكل عام، تؤكد مجموعة الأفكار المتداولة وجهة نظر بايدن بأن تعزيز الديموقراطيات في العالم في وقت يزداد فيه الاستبداد يتطلب أدوات تتجاوز مجرد الخطابة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.

وباستثناء العراق تغيب جميع الدول العربية عن هذا المؤتمر العالمي وتعد منطقة الشرق الأوسط من بين أقل المناطق تمثيلا في هذه القمة، إذ لا يشارك منها سوى العراق وإسرائيل.

وقد دفعت الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق الشهر الماضي وأشادت بها إدارة بايدن وعدد كبير من المعلقين والخبراء المستقلين، لانضمام العراق إلى هذه القمة.

وأشاد الإعلامي فريد زكريا بالانتخابات العراقية وكتب مؤخرا في «واشنطن بوست» مقالا عنوانه «النجاح الذي لا ينال حقه من التقدير: الديموقراطية العراقية». وأشار زكريا إلى أنه بعد أسابيع فقط من سقوط أفغانستان المأساوي، حدث شيء مهم في البلد الآخر الذي حاولت فيه واشنطن تجربة إعادة بناء الدولة على مدى العقدين الماضيين. وقال «أجرى العراق انتخابات، كانت في معظمها حرة ونزيهة. وإذا افترضنا أن هذه العملية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة، فإنها ستكون سادس انتقال سلمي للسلطة منذ عام 2004».

وأشار زكريا إلى أنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة بشكل كبير، فإن هذه الانتخابات تمثل تقدما حقيقيا يمكن أن نطلق عليه «زلزالا سياسيا».

من ناحية أخرى، استبعدت واشنطن دولا كانت «ديموقراطية» حتى أسابيع مضت، مثل تونس. وكانت تونس تتصدر قائمة الدول العربية الديموقراطية، طبقا لمعايير منظمة «فريدم هاوس» المعنية بالشأن الديموقراطي والحريات حول العالم. لكن، بعد اجراءات الرئيس قيس سعيد خرجت تونس من القائمة. كما غابت تركيا من قائمة الدول الديموقراطية المدعوة، بسبب ما تراه واشنطن سجلا سيئا للحكومة التركية في مواجهة معارضيها الداخليين، والتضييق على وسائل الإعلام.

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بعودة بلاده لتأدية دور قيادي في علاقتها مع حلفائها حول العالم وأن يستضيف خلال العام الأول له في البيت الأبيض قمة دولية للدول الديموقراطية حيث سيناقش القادة الديموقراطيون المنتخبون بحرية من شعوبهم، سبل التصدي للفساد وللممارسات الاستبدادية، فضلا عن توسيع نطاق حقوق الإنسان.

وتهدف واشنطن من خلال هذه القمة إلى بناء تحالف دولي ديموقراطي لمواجهة النجاحات التي تحققها الدول غير الديموقراطية خاصة الصين وروسيا في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية والتكنولوجية. ويرى البعض أن بايدن قد أخفق في أجندة الديموقراطية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تعهد فيه بالاختلاف عن سلفه الرئيس دونالد ترامب.

