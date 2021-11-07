الكاظمي يأمر بالتحقيق في مصادمات الجمعة أمام المنطقة الخضراء

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اعلنت وكالة الأنباء العراقية أن تحقيقا بدأ للكشف عن ملابسات المواجهات التي وقعت في بغداد الجمعة وأدت إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى على خلفية الاحتجاج على نتائج الانتخابات التشريعية.ونقلت الوكالة عن قيادة العمليات المشتركة في ساعة مبكرة من صباح امس أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر «بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات الجمعة». وقال مصدر طبي من دائرة صحة الكرخ في بغداد إن «مستشفيات جانب الكرخ سجلت مقتل متظاهر متأثرا بإصابته بالرصاص خلال الاحتجاجات قرب الجسر المعلق» فيما تحدثت وزارة الصحة العراقية في بيان عن إصابة «125 شخصا بجروح بينهم 27 من المدنيين والباقون من القوات الأمنية». واندلعت المواجهات بين قوى أمنية ومتظاهرين مناصرين لفصائل عدة معترضة على نتائج الانتخابات عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة. من جهته قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر حسابه بتويتر «لاينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة، كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلاً وشرعاً وقانوناً».

