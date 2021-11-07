مشروع قانون بالكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قدم السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية أجنبية». وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور كروز أن «مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية» ويشترك في رعاية مشروع القانون 15 عضوا من مجلسي الشيوخ والنواب. وأضاف البيان «يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الشريرة». وقال السيناتور كروز «لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الإقرار رسمياً بحقيقة جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية» وأضاف «أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحض إدارة بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف».

وتابع السيناتور كروز بالقول «من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

