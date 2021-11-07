السعودية.. القبض على 172 موظفاً حكومياً في قضايا فساد

عربيات ودوليات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة» القبض على 172 متهما في الفترة بين منتصف أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي. وذكرت الهيئة في بيان أنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 شخصا، وأن المتهمين الموقوفين ينتمون إلى جهات عدة، منها وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والرئاسة العامة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت أبرز الجرائم متعلقة بالفساد المالي والإداري، مثل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير. ودعت «نزاهة» إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية الأمن والمال العام. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في 2007 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي كان من أبرز عناصرها إنشاء هيئة «نزاهة». وسبق أن أعلنت الهيئة على مدار العام الحالي عن ضبطها لعدد من وقائع الفساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.