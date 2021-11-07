«البنتاغون يدعم بيع صواريخ متطورة للسعودية

عربيات ودوليات

نقلت قناة «العربية» عن متحدث باسم «البنتاغون» إعلانه إن وزارة الدفاع الأميركية تدعم قرار الخارجية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية، بعدما أفادت الخارجية بالموافقة على بيع السعودية منظومة صواريخ جو - جو متقدمة. وذكر البنتاغون أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع 280 صاروخاً جو-جو من طراز «إيه.آي.إم-120سي» للسعودية بقيمة 650 مليون دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إقرار الصفقة يأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم. وأضاف أن صواريخ «إيه آي إم-120سي» السعودية لعبت دورا رئيسا في اعتراض هجمات الطائرات المسيرة المتعددة التي عرضت القوات الأميركية للخطر، وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أميركي في المملكة، وأن هذه الصفقة «تتسق بشكل كامل مع التزام الإدارة بتعزيز الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مع ضمان أن المملكة العربية السعودية لديها الوسائل للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران».