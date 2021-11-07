«فايزر» تنتج «علاجاً» فعالاً بنسبة %89 ضد فيروس «كورونا»

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واشنطن- الوكالات: أعلنت شركة «فايزر» أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى «كوفيد-19» تظهر أنها عالية الفعالية. والدواء هو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة «ميرك». وأطلق على الدواء اسم «باكسلوفيد» ونجح بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بـ«كوفيد» والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية. وأفادت الشركة التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسية ضد «كوفيد-19» إنها تعتزم تقديم هذه النتائج «في أقرب وقت ممكن» إلى إدارة الأغذية والأدوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

من جانبه صرح المدير التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا لشبكة «سي إن إن» أنه يأمل في أن يتحصل على الإذن «قبل عيد الشكر» في 25 نوفمبر.

وكانت المملكة المتحدة أول بلد يسوق العلاج المماثل الذي طورته مجموعة «ميرك» الأميركية فيما تجري دراسته في الولايات المتحدة وأوروبا. وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق تقليل قدرة الفيروس على التكاثر وبالتالي إبطاء المرض، وتمثل هذه العلاجات مكملا للقاحات للحماية من «كوفيد-19».

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب «لقد حجزنا سلفا ملايين الجرعات» مضيفا أن العلاج سيكون بمثابة «أداة إضافية لحماية السكان من أسوأ تداعيات كوفيد».

