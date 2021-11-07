«كوب 26».. تظاهرات في 200 مدينة لإنقاذ العالم

عربيات ودوليات

غلاسكو- الوكالات: غداة الدعوة التي أطلقها آلاف الشباب إلى العمل في مواجهة حالة الطوارئ المناخية في غلاسكو عاد عشرات الآلاف من المتظاهرين امس إلى الشوارع في المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ وفي العالم. ومن باريس إلى سيدني مرورا بلندن ونيروبي ومكسيكو تم التخطيط لأكثر من مئتي تجمع كما قال تحالف المنظمات التي تقف وراء التعبئة. وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ«العدالة المناخية» واتخاذ تدابير فورية من أجل المجتمعات المتضررة فعليا بتغير المناخ لاسيما في بلدان الجنوب الأكثر فقرا.

وفي غلاسكو باسكتلندا قالت الشرطة إنها تنتظر عددا قد يصل إلى خمسين ألف شخص سيتظاهرون في مكان غير بعيد عن مركز المؤتمرات الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة ويعقد فيه منذ أسبوع مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» المهم جدا لمستقبل البشرية.

وفي بيان نشره المنظمون تقول إيونا (23 عاما) التي تدرس الفن وستشارك للمرة الأولى في تظاهرة «أعتقد أنه سيكون من المهم جدا ممارسة الضغط على قادة العالم المجتمعين في «كوب 26» وأن نظهر لهم أننا نحاسبهم».

واضافت أن هذا اليوم العالمي للتحرك يشكل «فرصة مثالية لتوحيد الناس في جميع أنحاء العالم والمطالبة بالعدالة لكوكبنا وللذين هم في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ». وكان آلاف الشباب تظاهروا في غلاسكو في نهاية الأسبوع الأول من مؤتمر «كوب 26» الذي يستمر أسبوعين. ويطالب المحتجون القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجات الحرارة بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وقالت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ في هذه المناسبة «ليس سرا أن مؤتمر «كوب 26» يشكل فشلا». ووصفت مؤتمر الأطراف الـ26 بأنه «احتفال للثرثرة» بعد التزامات خطوط بعضها غير واضحة في بعض الأحيان من قبل مجموعات من البلدان لمكافحة إزالة الغابات أو تقليل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي أو وضع حد للوقود الأحفوري.

وقالت ميكايلا لوتش الناشطة البريطانية التي تعترض على مشاريع التنقيب عن النفط في بريطانيا إن «الكلام الجميل لايكفي بالتأكيد وأسبوع المناقشات المقبل يجب أن يتسم بتقدم كبير في المشاريع العملية». ورهانات المؤتمر كبيرة في أجواء جائحة عالمية أضعفت البلدان الفقيرة المعرضة فعليا لتأثير تغيرات المناخ. ويناقش حوالى مئتي وفد ما ينص عليه اتفاق باريس حول إبقاء زيادة الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين وإذا أمكن عند 1,5 درجة مئوية. وكل عُشر درجة إضافية من الاحترار مهم وله عواقب من موجات حر وحرائق وفيضانات.

وتفيد آخر تقديرات للأمم المتحدة -سيتم تحديثها حسب الوعود الأخيرة- أنه يتجه العالم حاليا نحو ارتفاع «كارثي» في درجة الحرارة، يبلغ +2,7 درجة مئوية. وذكرت دراسة علمية أن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الغاز الرئيسي المسببة للاحتباس الحراري، ارتفعت من جديد في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلت قبل جائحة «كوفيد-19». وفي الأيام الأخيرة أعلن عن التزامات جديدة من قبل الهند والبرازيل والأرجنتين، ما يمكن أن يغير هذه التقديرات.

