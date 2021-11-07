مقتل ناشطة أفغانية بـ«تمزيق جسدها بالرصاص»

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كابول- الوكالات: قتلت الناشطة الافغانية فروزان صافي بالرصاص في شمال أفغانستان في أول حادثة من نوعها لمدافعة عن حقوق المرأة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس. وتم التعرف على جثة فروزان صافي، البالغة من العمر 29 عاما، في مشرحة في مدينة مزار الشريف، بعد أن فقدت في 20 أكتوبر.

وقالت ريتا شقيقة صافي وهي طبيبة، لصحيفة «غارديان» البريطانية «تعرفنا عليها من ملابسها، بعد أن مزق الرصاص وجهها» وأضافت ريتا «كانت هناك جروح ناتجة عن طلقات نارية في كل مكان، في رأسها وصدرها وكليتها ورجليها، لدرجة يصعب حصرها»، وتم الاستيلاء على خاتم خطوبتها وحقيبتها».

وتابعت ريتا «قرب نهاية الشهر الماضي، تلقت فروزان مكالمة هاتفية من رقم مجهول طلب منها دليلا على عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان والمغادرة إلى منزل آمن». وعلقت «كان هذا منطقيا بالنسبة لها اعتقدت فروزان أن طلبها للحصول على اللجوء في ألمانيا قيد المتابعة ووضعت بعض الوثائق، بما في ذلك شهادتها الجامعية، في حقيبتها وألقت وشاحا أبيض وأسود على رأسها وغادرت المنزل، لتلقى مصيرها. نحن لا نعرف من قتلها».

وذكر والد الشقيقتين عبد الرحمن صافي (66 عاما) إن جثة فروزان عثر عليها في حفرة ليست بعيدة عن المدينة، وسجلها عمال المستشفى كجثة مجهولة الهوية.

وقالت زهرة، وهي ناشطة نسائية في أفغانستان، تستخدم اسما واحدا مستعار لدواع أمنية إنها كانت مع فروزان في أحدث احتجاج في مزار الشريف ضد حكم طالبان.

وعثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية امس عقب تقارير عن مقتل ناشطات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، في بيان مصور أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة وقال المتحدث «أقر الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل، تجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة». ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا وذكر تقرير بثته «بي بي سي» الناطقة بالفارسية نقلا عن مصادر من المجتمع المدني أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف.

وقال مصدر من مجموعة حقوقية طلب عدم الكشف عن هويته إن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.

