سيراليون.. 92 قتيلاً في انفجار صهريج وقود

عربيات ودوليات

فريتاون- الوكالات: قتل 92 شخصا في فريتاون عاصمة سيراليون عندما انفجر صهريج للوقود في أعقاب حادث تصادم، بحسب ما قالته المشرحة المركزية والسلطات المحلية.

ولم تؤكد السلطات عدد القتلى النهائي حتى الآن، لكن مدير مشرحة الولاية المركزية في فريتاون قال إنهم تسلموا 92 جثة عقب الانفجار.

وذكرت نائبة وزير الصحة، أمارا جامباي، لوكالة رويترز، أن 100 جريح آخرين أُدخلوا للعلاج بمستشفيات وعيادات في أنحاء العاصمة. وقالت عمدة العاصمة فريتاون، إيفون أكي سوير، في منشور على فيسبوك، إن من بين الضحايا أشخاص كانوا قد توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الصهريج.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بريما بوريه سيساي في مقطع فيديو من موقع الحادث تم نشره على الإنترنت «لدينا الكثير من الضحايا والجثث المحترقة. إنه حادث مروع».

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع على الإنترنت العديد من الضحايا الذين أصيبوا بحروق شديدة ملقون في الشوارع فيما اشتعلت النيران في المتاجر والمنازل القريبة. ووصفت آكي سوير الفيديوهات والصور بأنها «مروعة».

