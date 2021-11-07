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«الأوقاف»: «تغيير مسميات موظفين» .. للتحقيق


أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان لها أنها قامت بتشكيل لجان تحقيق عند كشف التجاوز المتعلق بـ «تغيير مسميات وظيفية لوافدين لاستخراج رخص قيادة»، مبينة أن ذلك تم قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
وقال البيان «شكلت الوزارة لجان تحقيق فور اكتشافها للموضوع وبادرت بالاجراءات التصحيحية لتلافي حدوث ذلك مستقبلا وفتح قناة التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الداخلية لحصر الأعداد المخالفة وكشف كل التجاوزات وإحالتهم للتحقيق ومجازاة من تسبب بحدوثها.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها حريصة على معالجة اي تجاوز فور اكتشافه ومحاسبة من يتسبب بوقوعه.


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