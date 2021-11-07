الخشتي: التحول الرقمي بلغ 90 %

وطن النهار

أعلن بنك الائتمان عن استراتيجيته الخمسية 2020/2025 التي يعمل على تنفيذها للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي وتحقيق الطموح المنشود.

وذكرت المتحدثة الرسمية للبنك حباري الخشتي انه يسعى الى ان يكون مؤسسة رائدة تسعى لاكتساب ثقة عملاء البنك وتحقيق الاستدامة لأجيال قادمة ومن هذا المنطلق وضعت الاستراتيجية الخمسية 2020/2025 والتي تضمنت تحليل للوضع الحالي القائم في البنك من حيث نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة والفرص الى جانب كشف الرسالة والرؤية والقيم التي ينطلق عمل البنك منها.

وبينت ان الاستراتيجية ارتكزت على خمسة اهداف رئيسة اعلنت لجميع قطاعات البنك بجدول زمني محدد ومؤشرات لقياس الاداء، وتكاتفت جهود العاملين كافة لتحقيق الأهداف المرجوة في سبيل الارتقاء بمستوى البنك وبعد مضي ما يقارب سنة ونصف السنة منذ انطلاق استراتيجية البنك وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في 6 سبتمبر 2021 والذي نص على ضرورة وضع خطة عمل وجدول زمني وتحديد مؤشرات لقياس الاداء لكل جهة.

وأعلنت الخشتي عن نسب الانجاز في الأهداف الرئيسة فأوضحت ان نسبة الهدف الأول وهو خلق بيئة عمل صحية وفعالة 60%، فيما كانت نسبة الهدف الثاني تحقيق الرضا للعملاء واكتساب ثقتهم 53%، ونسبة الهدف الثالث الخاص بالتحول الرقمي 90%، والهدف الرابع المختص بتطوير قطاع الائتمان لتوفير الأمان الاجتماعي للأسرة الكويتية 40%، اما الهدف الخامس فهو تحقيق الاستدامة لأجيال قادمة 30%.

