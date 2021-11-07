«القُصَّر»: 13 مليون دينار أرباحاً من تخارج الاستثمارات المحلية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن استمرار نجاحاتها في مجال المحافظة على رأسمال محفظتها الاستثمارية وأصولها، وتنميتها وتطويرها وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية، رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الاسواق المحلية والعالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف المدير العام للهيئة بالانابة حمد البرجس ان الهيئة نجحت في تحقيق ارباح بلغت قيمتها 13 مليون دينار من تخارجها من احد استثماراتها، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.

وذكر ان الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة المركز المالي للهيئة وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق اعلى العوائد الممكنة لمصلحة المشمولين برعايتها، والمستفيدين من خدماتها في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.

وشدد البرجس على ان الهيئة تتابع وبشكل دوري تطورات اداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة، بعدما نجحت خلال الفترة الاخيرة في تنفيذ برنامج لاعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وفق الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.

وأوضح ان الادارة التنفيذية بصدد دراسة نتائج استراتيجيتها الاستثمارية الحالية تمهيدا للعرض على مجلس الادارة للبدء في اعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة، تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدنى مستوى ممكن، وذلك مع توفير الامكانات المادية والبشرية والتشريعية والاجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ من دون عوائق او تحديات.

