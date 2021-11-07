«شؤون الإعاقة»: جدول زمني لوقف استقبال المراجعين

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن التوسع في الخدمات الالكترونية «اونلاين» التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني بما يتيح لذوي الاعاقة والمكلف بالرعاية انجاز اغلب معاملاتهم من دون مراجعة مقر الهيئة وأفرعها. ودعت مراجعيها الى مبادرة انجاز جميع المعاملات عن طريق «الاونلاين»، وذلك ضمن اولى الخطوات لالغاء الاعتماد على الاجراءات الورقية ونظام استقبال المراجعين بالهيئة، مشيرة الى ان المعاملات التي يمكن اتمامها عن طريق الاونلاين تشمل التقاعد وتسوية الشخص ذي الاعاقة، وتسوية المكلف برعاية الشخص ذو الاعاقة. وأشارت الهيئة الى ان من المعاملات التي سيجري انجازها الكترونيا تسلم شهادة اثبات الاعاقة، وشهادة المكلف بالرعاية، وتجديد القرار التعليمي، وتسلم هويه الاعاقة، بالاضافة الى طلب مخصصات الماليه تحت 21، وكذلك طلب «بدل السايق» او الخادم، فضلا عن فتح الملف الطبي الجديد. وذكرت انه بناء على ذلك ستقوم الهيئة وفق جدول زمني (سيتم الاعلان عنه) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالبدء نحو وقف او تقنين استقبال المراجعين بشكل تدريجي، مشيرة الى اهمية متابعة حسابات الهيئة الالكترونية، مبينة انه تم البدء بادراج بعض الخدمات وعدد كبير من الاشعارات في منصة سهل الالكترونية.