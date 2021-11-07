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«الزراعة» تحدد شروط تصدير الأغنام والماعز وضوابطه


أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.محمد داود الأحمد قرارا بتحديد ضوابط تصدير الحيوانات المجترة من الكويت (الأغنام والماعز).
ونص القرار على السماح بتصدير الأغنام والماعز من الكويت وفقا لضوابط محددة شملت، أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد، الأغنام والماعز والمشاركة في المسابقات الخارجية.
كما نص القرار على أن تتم عملية التصدير وفق شروط تشمل إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها، منح شهادة صحية بيطرية مبين بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها، تحصيل رسوم بقيمة 5 دنانير على الرأس الواحدة.


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