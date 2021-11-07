عماد بوخمسين رئيساً لجمعية «الرسالة» وبوحمد نائباً والقلاف أميناً للسر والبناي لـ «الصندوق»

وطن النهار

زكّى مجلس ادارة جمعية «الرسالة الإنسانية الوطنية» عماد جواد بوخمسين رئيسا لمجلس الإدارة وحمد طاهر بوحمد نائبا للرئيس واحمد صالح القلاف امينا للسر ويوسف ياسين البناي امينا للصندوق.

ووافق مجلس الادارة في اجتماعه الأول على تعيين علي القطان مديرا عاما للجمعية، وعلى تعيين مسؤول اداري والاستعانة بآخرين في وظائف ادارية مساندة واخرى متعلقة بحراسة مبنى الجمعية وخدمته، لحين الموافقة على تعيين الشواغر.

وكلف المجلس امين السر والمدير العام اختيار ما يرونه مناسباً بشأن الوظائف اللازمة وما يتعلق بها من مراكز قانونية والتزامات مالية. ونظر مجلس الادارة في بند ما يستجد من اعمال مقترحات أولية لبعض اعضاء مجلس الادارة بشأن تعديل النظام الاساسي ومن المقرر تقديمهم تلك الاقتراحات بصورة نهائية من اجل مناقشتها في اجتماع لاحق.

ووافق المجلس كذلك على مقترح بعض الاعضاء طلب عقد جمعية عمومية غير عادية في غضون شهر، وكلف المعنيين الاعداد لها، كما وافق على ان يرافق هذه الفترة النظر في طلبات العضوية الجديدة وتجديد القائم منها واستبعاد من زالت عنهم شروط العضوية، واكد المجتمعون اهمية ابراز وتسهيل عمليات الاتصال والتواصل بين الجمعية والمجتمع بالوسائل التقليدية والحديثة وتفعيل الهوية المرئية للجمعية، وأرجأت عملية تشكيل اللجان لما بعد الجمعية العمومية غير العادية والبتّ في طلبات العضوية. واكد مجلس الادارة انفتاح الجمعية على اهل الكويت كافة في انشطتها وخدماتها ومنافعها بما يكرس الوحدة الوطنية، والعزم على القيام بدور رائد وتبني مقترحات وافكار جديدة لخدمة الشباب من الجنسين، ومساعدة العوائل والاسر الكويتية على لم الشمل وصلة الارحام، وابراز الرسالة والادوار الانسانية الموجهة نحو حلول قضية البدون من اجل رفع معاناة هذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي وضمان الحياة الكريمة اللائقة لهم.

ولفت مجلس الادارة الى اهمية النأي بمجتمع الجمعية وانشطتها عن كل ما يثير الاصطفافات السياسية والطائفية والفئوية، مشددا على التوجه نحو التواصل مع الجمعية من مسافة واحدة، لتحقيق النفع العام للدولة والمجتمع.

وتقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية عماد بوخمسين بالشكر الخاص للرئيس السابق حميد القطان واعضاء مجلس الادارة السابق ومديرها السابق د. محمد المهنا واللجان والفرق العاملة لتحملهم الكثير من الأعباء في الفترة الماضية خاصة خلال ازمة كورونا، كما تقدم بالشكر للأعضاء الجدد، معرباً عن أمله في أن يسهموا مع زملائهم اعضاء الجمعية العمومية في تطوير أنشطة الجمعية ودفعها إلى الأمام.

