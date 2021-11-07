دفعة 1971 من طلبة أميركا احتفلت بـ «اليوبيل الذهبي»

وطن النهار

بمناسبة مرور 50 عاما على إرسالهم إلى الولايات المتحدة بهدف الدراسة هناك، اجتمع عدد من طلبة الكويت دفعة عام 1971 للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى ابتعاثهم في أميركا، حيث جرى الاجتماع في منزل زميل الدفعة منصور السبيعي بمنطقة العديلية. وتبادل أعضاء الدفعة، الذين تسلم منهم عدد كبير مناصب قيادية في الحكومة أو بالقطاع الخاص أو تقاعدوا، الأحاديث الودية في أجواء مفعمة بدفء الذكريات الجميلة للدراسة في بدايات السبعينات من القرن العشرين.

في هذا الإطار، قال د.حسن السند إن بداية مسيرة ابتعاث هذه الدفعة (كان عددهم 76 طالبا) كانت في يونيو 1971 وبعد ظهور نتائج الثانوية في الكويت وتقدمهم للحصول على بعثة في الولايات المتحدة، حيث رتبت الوزارة للطلبة المقبولين برنامجا لتعريفهم بالتخصصات الهندسية، أشرف عليه عبدالعزيز يوسف الفليج، رحمه الله، والذي كان طالبا جامعيا آنذاك في أميركا، وزار الطلبة خلال البرنامج شركة نفط الكويت في الأحمدي وبرج التحكم في الجابرية. وأضاف: في 4 يوليو 1971، استقل طلبة البعثة الطائرة الكويتية إلى لندن، وفي اليوم التالي طائرة «البان اميركان» إلى واشنطن، حيث استقبلهم الملحق الثقافي يوسف البدر، وجرى نقلهم إلى مدرسة داخلية في ولاية ميريلاند على مشارف واشنطن ومكثوا هناك نحو 7 أسابيع، وفي أواخر أغسطس من العام نفسه جرى توزيع الطلبة على الولايات المختلفة للدراسة في كليات المجتمع بدلا من إرسالهم للإقامة مع عائلات أميركية كما كان معتادا قبل ذلك، وهو ما تبين لاحقا أنه كان في مصلحة الطلبة.

وتابع: أكمل طلبة هذه الدفعة دراستهم وعادوا إلى الكويت بين عامي 1975 و1976، وحصل 10 منهم لاحقا على الدكتوراه، فيما أكمل 4 منهم الدراسة في جامعة الكويت.

وختم السند: بعد التخرج أخذت لجنة مكونة من رشيد العبدالجادر، رحمه الله، وبدر السلمان وحسن السند، على عاتقها عمل لقاءات دورية تجمع أعضاء البعثة بين فترة وأخرى، فحضر 42 منهم اللقاء الأول في عام 1989، وحضر 39 اللقاء الثاني في عام 1996، فيما حضر 34 من الدفعة في اللقاء الثالث عام 2016 في ديوان زميل الدفعة منصور السبيعي، حيث عقد اللقاء الأخير الأربعاء الماضي بمناسبة مرور نصف قرن على إقامتهم في المدرسة الداخلية.

