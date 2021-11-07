الخضري: جائحة «كورونا» وراء انقطاع 1.6 مليار طالب عن التعليم في 161 بلداً

وطن النهار

افتتحت الجمعية الكويتية للدراسات العليا أولى ندواتها عن التعليم في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، تحت عنوان «التعليم ما بعد كورونا.. الإيجابيات والسلبيات»، التي حاضر فيها أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. بدر الخضري. في البداية، رحَّب رئيس الجمعية الكويتية د. محمد زيد العتيبي بالحضور، مشيدا بجهود وزارة الصحة وقيادييها ومسؤوليها والأطباء والمجتمع المدني والأساتذة والأكاديميين في نشر الوعي الذي أصبحنا بفضله على وشك القضاء على وباء كورونا. وزاد: ان الجمعية حريصة على استقطاب اصحاب الرأي والخبرات والكفاءات للمشاركة في الحلول للنهوض بجميع المؤسسات، والخروج من أزمة «كورونا»، بأقل الآثار في المجتمع والطلبة بالمدارس والجامعات.

من جانبه، ألقى د. الخضري الضوء على أثر جائحة كورونا في العالم اجمع، خاصة في مجال التعليم منذ ظهور الجائحة وانتشارها في فبراير عام 2020. وقال إن الجائحة ظهرت بشكل فعلي في ديسمبر عام 2019 في الصين، الا انها انتشرت وظهرت في العالم اواخر فبراير 2020, مشيرا الى ان الجائحة ضربت مختلف مناحي الحياة ليس في الكويت فقط، وانما في العالم أجمع. وأضاف ان كورونا أظهر اوجه الخلل وعدم استعدادات الكثير من المؤسسات في الدولة تحسبا لاي ظرف أو خطة طوارئ، ومن بينها وزارتا التربية والتعليم العالي، فكانت الأفضلية للمدارس الخاصة والجامعات الخاصة، والتي كانت لديها الإمكانات والخطط لاستمرار التعليم عن بعد، فكان لهم السبق في العودة إلى التعليم بشكل أسرع. وذكر أن «كورونا» أثرت في التعليم بشكل مباشر في مختلف المراحل التعليمية. وبيّن أن تأثير فيروس كورونا هو الأخطر في زماننا المعاصر.، لافتا إلى أنه تسبب في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161 بلداً، أي ما يقرب من 80% من الطلبة الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم، وجلوسهم في المنازل خوفا من الإصابة بالفيروس، وما أعقب ذلك من إجراءات باتخاذ قرار بالحظرين الجزئي والكلي أدى إلى العديد من السلبيات؛ منها الضغوط النفسية، والفاقد التعليمي، وغياب المهارات الحوارية والكتابة والقراءة والتفكير لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الظواهر السلبية بغياب القيم، والتنمُّر بين الطلبة بعضهم وبين بعض وغيرها من الظواهر التي ظهرت للعلن مع العودة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية.

