«جمعية البيئة» عرضت برامجها في «إكسبو 2020»

وطن النهار

في اطار مشاركتها في فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية» بمعرض إكسبو 2020 المقام حاليا بدبي واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة خطتها التوعوية بحملة التعريف باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة الحروب والنزاعات العسكرية، من خلال امتداد الحملة في موقع يوفر التواصل مع الدول الاخرى وامكانية وصول التوعية للاقطار حول العالم من خلال الاستفادة من التجمع الدولي الذي يوفره معرض اكسبو دبي 2020. وأمام حضور لافت عرض عضو مجلس الادارة وعضو الوفد خالد الكعبي محاضرة لمرتادي جناح الكويت بعنوان «دور المجتمع المدني في الإعلان عن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية - 6 نوفمبر، وإطلالة بيئية عن آثار الأرض المحروقة».

