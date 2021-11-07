السفير الألماني: التحوّل الرقمي في الكويت إنجاز عظيم

وطن النهار

أكد السفير الألماني لدى البلاد استيفان موبس ان كلاً من الكويت وألمانيا تدركان أهمية تعددية الأطراف وسيادة القانون والديموقراطية، لافتاً إلى أن لكلتيهما تجربة تعاون ممتازة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2019.

وأوضح في حوار مع «النهار» ان علاقة البلدين مبنية على التقدير والاحترام.

وحول التعاون بين البلدين أثناء جائحة «كورونا» قال: لقد سع كل بلد بطريقته الخاصة الى حماية مواطنيه أثناء جائحة كورونا ثم قام كل منهما بتقديم المساعدة لمبادرة الوصول العالمي للقاحات «كوفيد-19» أو «كوفاكس»، وأهنئ دولة الكويت على ما قدمته من إنجاز عظيم في مجال التحول الرقمي.

ولفت الى ان الشركات الألمانية في قطاعاتها المتعددة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ترحب باهتمام الكويتيين الكبير، مشيرا الى ما يقارب 700 علامة تجارية ألمانية في الكويت.. وفي المقابل، هناك استثمارات كويتية عملاقة في الشركات الألمانية، خصوصا في مجال صناعة السيارات.

وذكر أن بلاده تصنف الكويت ضمن الدول الآمنة وفق معايير الجائحة ويسمح لمن حصل على الجرعتين بزيارة ألمانيا دون أي مشاكل، غير أن ألمانيا وفي أوروبا عموما تفرض إجراءات احترازية أثناء فصل الشتاء لاحتمالية ارتفاع عدد الإصابات في هذه الفترة.

كما تطرق موبس إلى الكثير من الملفات محل الاهتمام المشترك وفي الحوار التالي تفاصيل أكثر:

? كيف تقيِّمون العلاقات الكويتية - الألمانية في جميع المجالات؟

? كل منا يقدر الآخر، لأن كلا البلدين يدرك أهمية تعددية الأطراف وسيادة القانون والديموقراطية. وكانت لكلا البلدين تجربة تعاون ممتازة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2019.

إنجاز كويتي

? وماذا عن التعاون بين البلدين في مواجهة كورونا؟ وهل من تعاون صحي بين البلدين للحد من انتشار هذه الجائحة؟

? سعى في البداية كل بلد بطريقته الخاصة لحماية مواطنيه ثم قام كل منهما بتقديم المساعدة لمبادرة الوصول العالمي للقاحات «كوفيد-19» أو «كوفاكس»، وأهنئ الكويت على ما قدمته من إنجاز عظيم في مجال التحول الرقمي.

? ما حجم الاستثمارات في البلدين؟ وهل تأثرت بسبب «كورونا»؟

? عانى الاقتصاد والتجارة والاستثمار بسبب الإغلاق وأشكاله المتنوعة في كلا البلدين، والحكومتان حاولتا من خلال برامج حكومية تقديم المساعدة للتخفيف من حدة المعاناة، النجاح الأكبر هو الوصول الى اللقاح، إن شركة بيونتيك الألمانية التي وصلت الى اللقاح قدمت إنجازا عظيما، وبدورنا نتقدم بالشكر الى مؤسسي الشركة أوزليم توريكي وأوغور شاهين اللذين حصلا على وسام تقدير من رئيس الدولة.

700 علامة

? ما مميزات العلاقة الكويتية - الالمانية، خصوصا في مجال صناعة السيارات؟

? ترحب الشركات الألمانية في قطاعاتها المتعددة، لا سيما في مجال صناعة السيارات باهتمام الكويتيين الكبير، هناك ما يقارب 700 علامة تجارية ألمانية في الكويت. وفي المقابل هناك استثمارات كويتية عملاقة في الشركات الألمانية، خصوصا في مجال صناعة السيارات.

? هل هناك تطور في العلاقات التعليمية بين البلدين؟ وما مصير افتتاح جامعة ميونخ في الكويت؟

? الجامعة الألمانية مستعدة لاتخاذ الخطوات التالية، وأعلن المستثمر الكويتي في الفترة البينية عن شراء قطعة أرض في موقع جيد لتشييد الجامعة.

? ما التسهيلات التي تقدمها السفارة للكويتيين للحصول على تأشيرة الدخول الى المانيا، وما موقف بلدكم من طلب الكويت اعفاء مواطنيها من «الشنغن»؟

? في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الألمانية بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة من طلب التأشيرة تقدم السفارة الآن إمكانية تقديم طلب التأشيرة للجميع قبل ستة أشهر من موعد السفر، فكروا دائما في أن صيف الكويت الحار يمكن ترقبه في أبريل.

? كف تقيِّمون تفاعل الحكومة الكويتية مع جائحة «كورونا» والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد؟

? رغم جميع المصاعب التي واجهناها أحيانا في مكافحة الجائحة، فإنني أكنّ كل التقدير لما قدمته الحكومة الكويتية في السيطرة على الجائحة بشكل كامل في الوقت الراهن.

? ما الملفات الملحة التي تعملون عليها الان بعد عودة الحياة الى طبيعتها وتوقف العمل بسبب جائحة «كوفيد 19»؟

? إننا نرغب وبقوة في أن نعمل معا كشركاء موثوقين في تعاون متعدد الأطراف وفي حماية المناخ وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغسل الأموال والإرهاب.

بلد آمن

? كيف تقيِّمون الوضع الصحي في بلدكم؟ وهل الحياة عادت الى طبيعتها؟ ومدى استعدادها لاستقبال الزائرين؟ وهل مركز التاشيرات في الكويت يعمل بكامل طاقته ام هناك شروط للحصول على التأشيرة؟

? يسعدنا تصنيف الكويت ضمن الدول الآمنة وفق معايير الجائحة ويسمح لمن حصل على التطعيمين بزيارة ألمانيا من دون أي مشاكل، غير أن ألمانيا وفي أوروبا عموما تفرض إجراءات احترازية أثناء فصل الشتاء لاحتمالية ارتفاع عدد الاصابات في هذه الفترة.

? هل هناك زيارات مرتقبة لمسؤولين ألمان الى الكويت؟

? نترقب تشكيل حكومة جديدة نهاية هذا العام ستباشر عملها وستحدد أولوياتها أيضا بالقريب العاجل، إن عملي سفيرا لألمانية هو أن أروج للكويت في ألمانيا وهو ما يقوم به نظيري الكويتي في برلين.

50 عاماً

? كيف تقيّمون التعاون العسكري بين البلدين؟ وهل من اتفاقيات موقّعة بين البلدين في هذا المجال؟

? تخضع صادرات الأسلحة من ألمانيا الى شروط معينة، والتي يسهل تحقيقها من قبل الكويت مقارنة بدول أخرى. يسعدني إعلامكم بأن السفن التي تم تسليمها للكويت قبل 50 عاما ما زالت في الخدمة ما يعكس جودة الصناعة الألمانية.

? كيف تقيّم مساهمة الشركات الالمانية في خطة الكويت التنموية؟ وهل من اتفاقيات لزيادة عمل هذه الشركات؟

? عند وضع الحكومة الكويتية الخطط بشكل محدد وعملي ستطلع الشركات الألمانية على إمكانية تقديم العروض في حال اهتمامها بذلك وستسهم السفارة من دون أدنى شك بتقديم المساعدة لهم.

? هل هناك نية لقيام السفارة للترويج للسياحة في ألمانيا وكذلك فرص الاستثمار بعد «كورونا»؟ والتعاون بين البلدين في المجال الانساني خصوصا في سوريا، هل لا يزال التنسيق بينهما قائما؟

? إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدى أهل الكويت رغبة قوية للسياحة في ألمانيا، فعليه لا نرى ضرورة للترويج لها، غير أني أستغل كل فرصة تتاح لي بالترويج للسياحة الطبيعية المتنوعة في ألمانيا ولحسن ضيافة الشعب هناك.كما يمكن لكم الإطلاع على حساب أنستغرام الخاص بالسفارة: GermanyinKuwait

الشرق الأوسط

? هل هناك تعاون بين البلدين في ملفات ملحة كـ«ليبيا» واليمن وسورية والعراق؟

? نعم لدينا والكويت مساهمات واسعة في المجال الإنساني على مستوى العالم والتي لا يمكن لوحدها بكل صراحة أن تسهم في إنهاء الأزمة الإنسانية الراهنة إنما هي حَافِزٌ للبحث عن حل سياسي طويل الأمد، فقد قامت ألمانيا بالدعوة الى مؤتمر يهدف بشكل خاص الى تحسين الوضع في الشرق الأوسط.

? كيف ترى المانيا الوضع في افغانستان بعد الانسحاب الأميركي منها؟ وما التحديات التي ستواجه المنطقة بعد هذا الانسحاب؟

? نقر بضرورة الحوار مع الحكومة الأفغانية المحلية لحل مسائل إنسانية ولتمكين ممن يرغبون بالسفر بمغادرة أفغانستان. وإن سلوك الحكومة الأفغانية وليس ما تعلن عنه هو الذي سيقرر استمرارية العلاقات معها.

? هل سيستمر اهتمام المانيا في منطقة الخليج مثلما كان اثناء فترة المستشارة انجيلا مركل ام ان القيادة الجديدة سيكون لديها اهتمامات اخرى؟

? أوروبا والشرق الأوسط والأدنى متجاورتان وعليه لدينا اهتمام في تطوير شراكة قائمة على أساس سلمي على المستوى نفسه ويسعدنا أن نسهم في ذلك عند الحاجة.

موازين القوى

? البعض يرى ان ألماينا ستتأثر بخروج المستشارة انجيلا ميركل، ما مدى صحة هذه الرؤية خصوصا ان السيدة مركل كانت المستشارة الاطول بقاء في الحكم واول سيدة تتولى هذا المنصب في المانيا ولديها انجازات عدة رغم الازمات التي مرت بها؟

? إنني متأكد بأن التطور الديموقراطي في ألمانيا لن يتأثر بهذا التغيير بل إنه سيكون أكثر قوة، إن تغيير موازين القوى للغالبية جزء من الكيان الديموقراطي لكن يجب أن نهتم بنقل السلطة بطريقة سلمية وأن يساهم تنافس الأفكار وليس الأشخاص في مصلحة البلد بشكل إجمالي.

? هل هناك بوادر بعقد منتدى حوار امني الماني خليجي قريبا؟ وكيف ترى المانيا تصريحات وزير الخارجية الايراني باحتمالية عودة بلاده الى اجتماعات فيينا؟ وكيف ترون ايضا تخوف دول الخليج من امكانية حصول ايران على اسلحة نووية ودورها في اليمن ولبنان والعراق وسورية؟

? في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا الى التخلي بشكل كامل عن استخدام الطاقة النووية، فإننا على قناعة تامة بأن توظيف هذه الأسلحة في الحروب إنما هو الطريق الخطأ للإنسانية جمعاء. نتمنى أن تشاركنا إيران هذا الرأي وتستأنف في القريب العاجل الحوار مجددا.

? مع قرب عودة فتح الديوانيات، هل ستقومون بزيارتها؟

? تشرفت قبل الجائحة بزيارات كثيرة الى هذه المجالس المشرفة ويسعدني الاستمرار بمثل هذه الزيارات في ظروف آمنة في المستقبل، وقد استمتعت بمحادثات مثيرة للاهتمام مع أصدقاء كويتيين.

الديموقراطية الكويتية

? كيف ترون العملية الديموقراطية في الكويت؟

? الديموقراطية هي فعلا عملية وإن هذه العملية لم تكن بسيطة نهائيا وتشترط بشكل أساسي الاستعداد للحوار وقبول الحلول الوسطى، أتمنى أن تجنى ثمار هذا الفهم في الكويت أيضا.

