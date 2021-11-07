«المشروعات السياحية».. خسائر مليارية وتطفيش للكويتيين

وطن النهار

تناقض في خطط شركة المشروعات السياحية واستراتيجيتها، ونقص في تمويل مشروعاتها الاستراتيجية، وانحراف في أرباحها ومصروفاتها التشغيلية، ومخالفات بالجملة في العقود الاستثمارية. هذا ما رصده ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2020/2021، والتي كان من بينها الاستغناء عن العاملين الكويتيين بحجة جائحة كورونا وتراجع الايرادات التشغيلية، في الوقت الذي تستمر فيه الشركة بالابقاء على عقود استشارية تكلفها مبالغ مرتفعة. وقد أورد ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات على أداء شركة المشروعات السياحية عن العام المالي 2020/2021 والتي من بينها:

- 154 مليون دينار غير محصلة من مستثمرين، وتحول نتائح الشركة من صافي أرباح 2.6 مليون في 2019 الى 4.9 ملايين خسارة وبنسبة تراجع قدرها 288.6 %.

- تكبد الشركة لمجمل خسارة قدرها 265.9 ألف دينار عن نشاطها التشغيلي بتحول سلبي بلغ نسبته 107.2 في المئة، عما حققته من مجمل ربح في 2019 والبالغ 3.67 ملايين دينار.

- تكبد بعض المرافق لصافي خسارة في 2020 قدرها 804 آلاف دينار وبمتوسط ارتفاع بلغت 97.7 بالمئة.

- تحول سلبي لصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بقيمة 13.78 ملايين دينار الأمر الذي يعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وصعوبة تحقيق تدفق نقدي ايجابي.

- ارتفاع المصروفات العمومية والادارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عما كانت عليه في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على الرغم من تحول الشركة من صافي ربح الى صافي خسارة.

- اتخاذ الشركة قراراً باتلاف مخزون البضاعة الراكدة بألعاب المدن الترفيهية والبالغ قيمته 602 ألف دينار دون اتخاذ الاجراءات للتصرف ما ضيع على الشركة فرص تحقيق عوائد مالية.

- وجود انحرافات سلبية بين اجمالي الايرادات الفعلية البالغة 13.54 مليون دينار والتقديرية البالغة 20.87 مليوناً، حيث بلغت قيمة الانحرافات السلبية 7.3 ملايين دينار، فيما بلغت الانحرافات في نتائج أعمال الشركة الفعلية والتقديرية تصل الى نسبة 630% في بعض المرافق.

- مخالفة الشركة لمبدأ المرونة الوارد في الاجراءات المالية المتبعة عند اعداد الميزانية القديرية والصادرة في يونيو 2016.

- عدم اجراء التحقيق الاداري اللازم في المخالفات المالية الخاصة بملاحظات الشركة والمتعلقة بملاحظات السيرك الفرنسي بقيمة 2.4 مليون دينار وتحمل الشركة خسارة قدرها 855 ألف دينار تقريباً.

- استمرار مخالفة الشركة بشأن استمرار عدم حصولها على موافقة مجلس ديوان الخدمة المدنية على نظام المرتبات المعمول به في شأن نظام ديوان الخدمة المدنية.

- مخالفات الشركة بشأن قرار مجلس الادارة الخاص بالاستغناء عن العاملين الكويتيين والذي تم بمقتضاه منح مكافأة خاصة للعاملين الكويتيين المتفرغين المعينين قبل 1 مايو 2015 بعد تقديم استقالاتهم.

- اتخاذ الشركة قرارها الاستغناء عن الموظفين الكويتيين على الرغم من ابرامها عدة عقود على مدى 5 سنوات تضمنت أعمال تطوير وتدريب ونقل معرفة لموظفي الشركة وتغيير ثقافة وبيئة العمل ما حمل الشركة أعباء مالية لا مبرر لها وقد أورد الديوان بيانا لعدد 8 عقود بمتوسط كلفة بلغت 1.39 مليون دينار.

- تناقض مبررات الشركة بأسباب اتخاذها قرار الاستغناء عن الموظفين الكويتيين نتيجة الالتزامات المالية الناشئة عن استمرارهم في العمل دون الحاجة لهم ومبرراتها في أسباب ابرامها لعقود استشارية وعقود خاصة بمبالغ مالية مرتفعة نتيجة عدم توافر كوادر كافية في الشركة.

- تناقض مبررات الشركة بشأن دعم العمالة الوطنية بسبب حاجتها للعمالة وتسرب العديد من العمالة لديها وقرار الاستغناء عن العاملين الكويتيين.

- تأخر الشركة بتفعيل سياسة ادارة المخاطر لديها رغم ابرامها العديد من العقود الاستراتيجية منذ 2015 والتي تضمنت من بين أعمالها ادارة المخاطر الذي تسبب في مواجهتها للعديد من المخاطر المالية والتشغيلية.

- مواجهة الشركة لمخاطر ملاءة مالية بسبب انخفاض ايرادات مرافقها بقيمة 6 ملايين دينار نتيجة جائحة كورونا دون اعداد سياسة فعالة للحد من تلك المخاطر.

- مواجهة الشركة لمخاطر تمويلية تتمثل في عدم توافر مصادر تمويل حالية لتنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص يتأجيل سداد الدفعات البالغ اجماليها 250 مليون دينار والتي سبق الاتفاق عليه ضمن استراتيجية وخطة العمل.

- مواجهة الشركة لمخاطر تشغيلية تتمثل في تأخر تنفيذ مشروعاتها الواردة في خطتها الاستراتيجية المعدلة في نوفمبر 2020.

- انخفاض ايرادات الأندية والمراسي بقيمة 353 ألف دينار نتيجة منح الأعضاء اشتراكات مجانية.

- ضعف الاشراف والمتابعة لادارة الشواطئ والأندية البحرية لمرافقها.

- ايرام الشركة لعقود مع شركات أجنبية استشارية دون الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على التطوير.

- تأخر تنفيذ مشروعي شاطئ المسيلة وشاطئ العقيلة الأمر الذي ترتب عليه تغيير مواعيد الانتهاء من المشروع عدة مرات لينتهي بتاريخ 20 فبراير 2023.

- تأخر الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو طرح موقع خ - 1 في مجمع المطاعم.

- مخالفات الشركة لعقود المطاعم الجديدة المبرمة مع المستثمرين.

- اغلاق الشركة لمعظم مرافقها على الرغم من كونها في مرحلة التصميم وستتم اعادة افتتاحها بعد سنوات، الأمر الذي تسبب في نقص الايرادات وعدم توفر خدمات ترفيهية للجمهور.

