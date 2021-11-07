«الأهلي الكويتي - مصر»: 1.2 مليار جنيه صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية ممتازة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1.2 مليار جنيه مصري، ما يعكس زيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. وتتمثل أبرز النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة قدرها 27% ليصل إلى 52.4 مليار جنيه مصري، وارتفاعا في صافي الدخل من العائد بنسبة بلغت 14% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهد إجمالي ودائع العملاء في البنك زيادة ملحوظة بنسبة 35% ليصل إلى 45.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 33.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2020 ، فضلاً عن نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 10% مقارنة بنهاية العام السابق ليصل إلى 23.9 مليار جنيه مصري.

وبنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021 حقق البنك أرباحا قبل الضريبة بلغت 944 مليون جنيه مصري، وشهد صافي الربح بعد الضريبة نموا بنسبة قدرها 14% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020 ليصل إلى 616 مليون جنيه مصري.

وتعليقا على هذه النتائج صرَّح علي إبراهيم معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث نهج التزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام مبني على علاقات وطيدة مع عملائنا. وعلى الرغم من التحسن الذي تشهده الآفاق الاقتصادية فإننا مازلنا نشهد تحديات اقتصادية بالغة. ولكننا تمكنا من تحقيق أرباح مستدامة بفضل قوة الميزانية العمومية للبنك والأداء المتميز الذي أداه فريق العمل. وفي ظل استمرارنا في التقدم في رحلتنا نحو «نهج الخدمات المبسّطة والتحوّل من أجل النمو»، فنحن مازلنا نواصل استثمارنا في تحديث خدماتنا الرقمية وتنمية قدرات موظفينا، ما يمكننا من التعامل بمرونة وسرعة لمواكبة جميع المتغيرات التي يشهدها السوق المصرفي. وهو ما يجعلنا على استعداد تام لتقديم حلول مصرفية حديثة مبتكرة للعملاء وخدمات عالية المستوى.

وأود في هذا الإطار أن أشكر فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام، وقد مكنتنا تلك الجهود من تجاوز معدلات النمو المستهدفة في السوق، ونتطلع إلى الاستمرار معاً في هذا المسار الناجح.»

وبدوره، علق خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا «إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام تعكس نهج البنك المتوازن وتؤكد التزامه التام تقديم أفضل دعم لجميع القطاعات المعنية من عملاء وموظفين ومساهمين في ظل هذين المناخين المحلي والاقليمي الممتلئ بالتحديات. إن ما تشهده القوائم المالية للبنك من تقدم ملحوظ ومعدلات نمو متميزة على كافة المؤشرات المالية يؤكد نجاح استراتيجية النمو الطموحة التي انتهجها البنك منذ بداياته والتي جعلتنا اليوم قادرين على تحمل ضغوط السوق

وتقلباته ومواصلة تعزيز مكانة البنك الأهلي الكويتي - مصر في القطاع المصرفي المصري.

وأضاف السلاوي «ان احدى الركائز المحورية لنجاح مصرفنا تتمثل في قوة ومرونة فريق العمل الذي نجح في ترجمة استراتيجيتنا إلى نتائج ملموسة وإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام لدعم مختلف شرائح العملاء من خلال سرعة طرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجاتهم.

