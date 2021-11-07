«الأهلي» وفَّر ماكينات ذاتية لتفعيل «خدمة التوقيع الإلكتروني»

مال وأعمال

وقّع البنك الأهلي الكويتي اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاعتماد تطبيق «هويتي» الذكي في التحقّق الرقمي من الهوية والمصادقة عليها واعتماد التوقيع الرقمي على المعاملات المصرفية.

وتم توفير مكائن للخدمة الذاتية لتفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية في عدد من فروعه، للسماح للعملاء بالتسجيل في خدمة «التوقيع الإلكتروني» وإنشاء توقيع رقمي، وذلك في إطار التزام البنك بالارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

وتشمل مزايا خدمة «التوقيع الإلكتروني» ضمان أمن المستندات وتعزيز جهود القضاء على الاحتيال وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن تمكين العملاء من توقيع المستندات إلكترونيًا عبر أجهزتهم الشخصية، ما يقلّل الحاجة إلى زيارة الفروع. وقالت ليلى أحمد، رئيس العمليات المركزية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي، « تأتي هذه الخطوة في سياق التزام البنك بتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء وتمكينهم من إنجاز الخدمات عبر قنوات وأدوات رقمية، مثل التوقيع الرقمي، ما يُغنيهم عن زيارة الفرع». وأضافت: «كما أننا نواصل في البنك الأهلي الكويتي اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة على امتداد قنواتنا الرقمية، ونحرص على مواصلة تطويرها بهدف تشجيع عملائنا على التحول نحو الخدمات الإلكترونية الرقمية. وفي هذا الإطار سنقوم بإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني في خمسة فروع ونعتزم التوسع في إتاحة هذه الخدمة في فروع إضافية». وأصبحت ماكينات الخدمة الذاتية التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية متاحة في المقرّ الرئيسي للبنك، وفي فروع الجابرية والفحيحيل وصباح والعدان.

