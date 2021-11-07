«برقان» نظَّم تدريباً على الإسعافات الأولية لموظفيه

مال وأعمال

نظّم بنك برقان تدريبا خاصا لموظفيه على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وأساسيات تقنيات الإسعافات الأولية بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء في إطار برنامج Be a hero, Act, Connect & Protect.

ويدعم هذا التدريب جهود البنك الإستراتيجية للعناية بصحة موظفيه ورفاهيتهم، وتعزيز السلامة في مكان العمل بالاعتماد على مشاركة موظفين مدربين قادرين على المساهمة في مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

شارك في التدريب على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي للكبار والأطفال 30 موظفًا من مختلف الإدارات. وقد تم تشجيع المشاركين على التفاعل مع المدرب لتعميق فهمهم لتقنيات الإسعاف والإنعاش، وضمان فعالية المهارات التي اكتسبوها. كما حصل المشاركون عند انتهائهم من التدريب بنجاح، على رخصة CPR صالحة لمدة عامين، من جمعية القلب الأميركية.

صرّحت سهام الخريف، اختصاصي التعلم- قسم التعلم وتطوير الكفاءات تعليقا على هذه المبادرة قائلة «يترجم تنظيم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي جهود برقان المستمرة لتعزيز بيئة العمل وإضافة أفضل قيمة ممكنة لموظفينا على المستويات الاجتماعية والنفسية والجسدية في إطار البرنامج الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية. وتمثل هذه المبادرة نقطة مضيئة أخرى في مسيرة ثقافتنا المؤسسية التي نركّز

من خلالها على الحفاظ على سلامة موظفينا وصحتهم وتعزيزها لزيادة الإنتاجية الفردية والمؤسسية. نحن في بنك برقان فخورون بالانتماء إلى عائلة كبيرة تهتم بأفرادها».

