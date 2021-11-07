الفارس: إستراتيجية النفط 2040 ترتكز على التحوُّل الرقمي

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تنظم وزارة النفط حفل جائزة التحول الرقمي (Hackathon 2021) في نسختها الأولى صباح اليوم ، تحت رعاية وحضور وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح، والوكلاء المساعدون، ومسؤولي الشركات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة، في مسرح مجمع القطاع النفطي. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي ان جائزة التحول الرقمي، وبالتعاون مع شركة شلمبرجير، تعتبر تتويجاً لجهود استمرت عدة أشهر من المنافسة الشريفة بين جميع المشاركين من مختلف الجهات لإنشاء برنامج نفطي رقمي متطور يتم الاستفادة منه لتنفيذ ومتابعة كل العمليات النفطية عبر الذكاء الاصطناعي ما يساعد على تعلم مهارات رقمية جديدة في الصناعة النفطية.

وفي هذا السياق، قال وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن القطاع النفطي الكويتي هو الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية، والرافد الرئيسي للاقتصاد المحلي، وفي ظل استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040 فإن الكويت مقبلة على تطوير مشاريع حيوية واستراتيجية عدة تستهدف النهوض بصناعة النفط والغاز في مختلف المجالات، وهنا يأتي دور الابتكار والتقنيات الرقمية الحديثة التي ستساعد الصناعة النفطية على مواكبة المنافسة والدقة البالغة في التشغيل وتعزيز مستويات الأمن والسلامة. وأوضح أن القطاع النفطي يوفر الكثير من الفرص لتحقيق التحول الرقمي، حيث وضع القطاع خططاً واستراتيجيات للتنمية بالاعتماد على التقنيات الرقمية، ولم يعد التحول الرقمي مجرد خيار للدول بل أصبح من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

فرص وظيفية

من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح إن وزارة النفط تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز دور التحول الرقمي والتكنولوجي في صناعة النفط والغاز، وذلك لما لهذا التحول من أثر كبير في جميع عمليات الشركات العاملة في قطاع النفط وهو جزء لا يتجزأ من العملية التشغيلية لهذا القطاع، وذلك عبر استخدام المنهجيات الحديثة في مجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة التي تعمل على تحول شامل لجميع العمليات إلى المنظومة الرقمية. وذكر أن جائزة التحول الرقمي توفر الكثير من الفرص الوظيفية للشباب الكويتيين للعمل في القطاع النفطي، فضلاً عن اكتساب مهارات فنية جديدة لكوادرنا البشرية، إضافةً إلى توفير قدرات تقنية متقدمة عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيا الحديثة. وقال الشيخ د.نمر الصباح: «نظراً للنجاح الكبير الذي حظيت به جائزة التحول الرقمي فإن الوزارة قررت تنظيم الجائزة بشكل سنوي بالتعاون مع شركاء النجاح من الشركات النفطية والهيئات والجامعات».

حدث استثنائي

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة النفط م. خالد وليد الديين إن جائزة التحول الرقمي في نسختها الأولى باتت حدثاً استثنائياً بالقطاع النفطي، وشهدت مشاركات كبيرة من مختلف التخصصات، بلغت أكثر من 140 مشتركاً و45 فريقاً، ومشاركة الكثير من الموظفين من الشركات النفطية بالاضافة إلى الاكاديميين وطلبة الجامعة. وأشار الديين إلى أن المشاريع المقدمة إلى الجائزة على مدار الأشهر الماضية تعتبر مفخرة للكويت في استخدام علوم صناعة النفط في تعزيز القيمة المضافة، كما تؤكد أن الجيل الجديد مسلح بأحدث وسائل التكنولوجيا لإدارة منشآت النفط والغاز عبر الذكاء الاصطناعي.

جهود كبيرة

بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الإدارة قامت بجهود كبيرة لتنظيم جائزة التحول الرقمي بالتنسيق مع شركاء النجاح لأشهر عدة، وذلك منذ التجهيز للجائزة وإطلاقها في مارس الماضي مروراً بتشكيل فرق العمل واللجان المشرفة على الجائزة ولجنة التحكيم وصولاً إلى ترتيبات الحفل الختامي.

وأوضحت الشيخة تماضر أن حفل توزيع الجوائز يعتبر تتويجاً لأنشطة الجائزة التي نجحت في تحقيق أهدافها لا سيما غرس التحول الرقمي والتكنولوجي في الكوادر النفطية الشابة والعمل على صناعة أجيال قادرة على قيادة القطاع النفطي وخدمة بلدنا الحبيب الكويت.

