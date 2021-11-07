«أوبك +» تركل كرة أسعار النفط في ملعب بايدن

مال وأعمال

وضعت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مجموعة تحالف

«أوبك +» أسعار النفط بين يدي الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدما رفضت مناشداته لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتركت الخيار له للاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي.

بعد اجتماع قصير، وافق التحالف النفطي على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر.. ويقول كبار المستهلكين إن مقدار الزيادة لا يكفي للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد «كوفيد»، حيث تطلب الولايات المتحدة زيادة إنتاج النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

في رد أولي، أكد البيت الأبيض أنه سينظر في استخدام «مجموعة كاملة من الأدوات» لحماية الاقتصاد.

عندما سُئلت لاحقاً عما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيد إمداداتها النفطية رداً على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر فقط، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: إن الولايات المتحدة تعمل في «نظام سوق حر تنافسي»، وشددت على أن «أوبك+» «هو ما يؤثر في أسعار النفط العالمية، والذي يؤثر في أسعار الغاز في البلاد». ما سيحدث في الأسابيع المقبلة ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي تضرر من ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الأجندة السياسية المحلية للرئيس الأميركي الذي تنخفض شعبيته تحت وطأة ارتفاع التضخم. كما تضع المواجهة مزيداً من الضغط على علاقة أميركا الهشة بشكل متزايد مع أقوى حليف لها في الشرق الأوسط- المملكة العربية السعودية. ويهدد رفض تحالف «أوبك+» الاستجابة لطلب ضخ المزيد من النفط بإثارة معركة مريرة مع بعض أكبر عملائها. مع ذلك، أكد وزراء التحالف أنهم اتخذوا القرار الصحيح، قائلين إن الطلب على النفط لا تزال أمامه عقبات بسبب فيروس كورونا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن بلاده رصدت انخفاضاً في استهلاك الوقود بأوروبا خلال أكتوبر، وهو ما «يؤكد حقيقة أن الطلب على النفط عالمياً لا يزال تحت ضغط بسبب سلالة دلتا». وهذا يعني أن استراتيجية «الزيادة التدريجية (لإنتاج النفط) هي الاستراتيجية الصحيحة».

وألقى وزراء «أوبك+» مراراً باللوم على المشاكل الاقتصادية لدى عملائهم إزاء التكلفة المرتفعة للغاز الطبيعي، والتي لا سيطرة للتحالف عليها.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحافيين إن «النفط ليس هو المشكلة.. المشكلة هي أن مجمع الطاقة يمر بحالة من الفوضى والجحيم».

