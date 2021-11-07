«شركات الاستشارات والتدريب» تطالب بعودة النشاط للقطاع النفطي ومؤسسات الدولة

مال وأعمال

ناشد قياديو اتحاد معاهد وشركات التدريب الكويتية،متخذي القرار بسرعة إعادة النظر في القرارات التي اتخذت ضد قطاع الاستشارات والتدريب والتي صدرت بوقف جميع أنواع التدريب والمهام التدريبية الداخليه والخارجية في جميع الوزارات ومؤخرا في قطاع النفط مؤكدين خلال ندوة عقدت بمقر الاتحاد أن الخسائر التي منيت بها شركات ومعاهد هذا القطاع نتج عنها خسائر ضخمة لايمكن حصرها وانعكست سلباً على القطاع وجميع العاملين. وقالوا إن هذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي للقطاع الاقتصادي وسوق العمل المحلي لما له من أهمية في تطوير وتنمية الكوادر التي تعمل في جميع مجالات الدولة ومن أهمها القطاع النفطي والوزارات كاشفين عن خروج الكثير من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال إلى خارج البلاد نظراً لتراكم الديون وارتفاع الخسائر المالية وتسريح آلاف الموظفين الكويتيين وغيرهم مواجهين مصيراً يتطلب تدخلاً عاجلاً من سمو رئيس الوزراء ونواب مجلس الأمة لوضع الحلول السريعة لإنقاذ هذا القطاع من التدهور. وقالت رئيس مجلس ادارة اتحاد ومعاهد شركات التدريب والاستشارات الشيخة امل الحمود الصباح، أن أزمة «كورونا» انعكست سلباً على مجال التدريب منذ بداية الجائحة حيث تعرض هذا القطاع الى اسوأ أنواع التضييق منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020

وأضافت الصباح خلال مؤتمر صحافي أن 20 شهراً مضت كان نتاجها عدم حصول الموظفين بمعاهد وشركات الاستشارات والتدريب على رواتبهم والتالي فقدانهم نفقات الحياة ومتطلباتها من ايجارات ومصاريف أسرية تبعها تراكم الإيجارات على أصحاب ومستثمري هذا القطاع الذي مازال حتى اليوم يبحث عن قرار أو تعويض أو عودة النشاط لتعويض الخسائر، وقالت الصباح إن وزارة الصحة جعلت عودة نشاط هذا القطاع في آخر مرحلة من مراحل التدرج في رفع الحظر وهي المرحلة الخامسة والتي اعلن في 20/10/2021 مجلس الوزراء انتهاء العمل بالمرحلة الــ 5 أي بعد 20 شهرا من الاغلاق لجميع أنشطة الاستشارات والتدريب سواء على مستوى القطاع الخاص او الحكومي واسفرت الإجراءات بالغلق إلى فقدان المئات من الخبراء والعاملين في التدريب لوظائفهم بسبب ما تعرض له أصحاب هذه المكاتب والمعاهد من خسائر متواصلة تقدر بعشرات الملايين على مدى 20 شهرا عجز أصحابها عن تسديد رواتب هؤلاء المتخصصين وخروج الكثير من الخبراء الى خارج الكويت كما تكبد اصحاب الشركات والمعاهد سداد ايجارات مكاتبهم ومعاهدهم وفقدان تام لاي عوائد ومازالوا حتى اللحظة يكابدون هذه المشاكل. وكشف نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور سلطان الخلف، أن الدولة وضعت رؤية اقتصادية 2035 واعتمدت على ركائز سبعة منها تطوير وتأهيل الكوادر وهو ما يعني اعتمادها على قطاع التدريب إلا أننا فوجئنا بقرارات معاكسة تماما لركائز الرؤية الاقتصادية والطموح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولن تتحقق تلك الطموحات إلا بسواعد الكوادر المؤهلة والمدربة وفي ذات السياق قالت مؤسس الاتحاد والناطق الرسمي ورئيس شركة «جلوبل فرانشايز» سارة منصور ان التحديات والإشكاليات التي تواجه شركات التدريب كبيرة جدا كلفت القطاع خسائر فاقت عشرات الملايين من الدنانير نتيجة للغلق المستمر بسبب إجراءات «كورونا» مؤكدة أن قرار وزارة المالية بوقف مخصصات التدريب المالية على أجهزة ومؤسسات الدولة يدفع إلى مزيد من الخسائر تواجه قطاعاً حيوياً ومهماً جدا في تحسين الأداء وتنمية الإبداع والابتكار لدى المنتجين في كل المجالات.

