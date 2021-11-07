العيسى: «هيئة للمحاسبين» لحماية المال العام مع «الضريبة المضافة»

مال وأعمال

شدد عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين عبد الله العيسي على الأهمية الكبيرة للإسراع في تأسيس هيئة أو وحدة مستقلة للمحاسبين، لأهميتها القصوى في تحقيق الضبط الرقابي والمالي.

وأوضح العيسي، في تصريح صحافي، أن التوجه الحكومي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن يستقيم وهناك ما يقرب من 200 ألف شركة غائب عنها الرقابة والتدقيق المطلوب، وهي غير معنية بتقديم بيانات مالية سنوية منها الشركات التوصية البسيطة والمؤسسات الفردية والتضامنية، بالاضافة الى ضعف المستويين الرقابي والفني على الشركات الخاضعة لتقديم بيانات مالية سنوية، الأمر الذي يعني ضياع مئات الملايين على خزينة الدولة في حال تطبيق الضريبة المضافة.

واستدرك قائلاً: لا يتوقف الأمر على تحسين وتطوير الوضع المالي لمساهمي الشركات، وإنما يتعدى إلى تحقيق شفافية كبيرة للبيانات المالية، ثم منع حدوث أزمة مالية جديدة أو التأثر بها مجدداً.

وأضاف إن الهيئة ونظاميها الإداري والمالي لن تكلف المال العام ديناراً واحداً وستقوم بتمويل ذاتها من خلال الرسوم المحصلة.

وقال إن تأسيس هيئة أو وحدة المحاسبين والمراجعين ليس بدعة وإنما هو نهج خليجي وعربي قامت به الكثير من دول العالم وجعلته منهجاً لتصحيح مسار البيانات المالية وبما يضمن تحقيق الشفافية المطلوبة.

وربط العيسى بين شفافية البيانات المالية ومكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، قائلاً: المدخل الرئيس لتحقيق الشفافية في البيانات المالية ومكافحة الفساد هو الأمر الذي تستهدفه الكويت وفقاً لرؤية كويت جديدة 2035 والتي ترتكز ضمن مبادئها الرئيسة على هذا النهج.

