باراغواي .. أرض التناقضات وعجائب الطبيعة

مال وأعمال

الباراغواي، أرض التناقضات، هي وتضم الكثير من عجائب طبيعية مذهلة مثل الحدائق الوطنية التي تبدو غريبة، وشلالات رائعة تخطف الأنفاس، وهي واحدة من أكبر الأراضي رطوبة في العالم، ومن المميز فيها أنه لا تزال إلى اليوم العربات التي تجرها الخيول تتجول في الشوارع، ويتمتع الزوار بالتسوق المعفي من الضرائب في مدينة Ciudad del Este، يعبر عن ثقافة الباراغواي آثار اليسوعيين وقاعات السلطة المهيبة الواقعة في المدن الاستعمارية الرائعة.

الباراغواي بلد صغير يقع قلب قارة أميركا الجنوبية، ولكنه يملك تاريخاً غنياً وقديماً ومناطق جذب رائعة والمناخ في الباراغواي هو شبه استوائي لاسيما في معظم المنطقة الشرقية، وتعتبر لغة غواراني Guaran? واحدة من لغات دول أميركا اللاتينية القليلة التي احتفظ بها كلغة أم رسمية، وتأتي في المرتبة الأولى في باراغواي قبل اللغة الإسبانية، وغالباً ما يخلط أهل باراغواي بين اللغتين عند التحدث وهو مزيج يُعرف باسم «جوبارا» .

وتضم باراغواي أكبر احتياطي مائي في العالم والذي يُطلق عليه «Acuifero Guaran?» أو (طبقة المياه الجوفية Guarani)، في منطقة باراغواي ويمتد ليصل إلى أجزاء من دولتي البرازيل والأرجنتين.

وتشتهر باراغواي بآثار اليسوعيين التي تعد إحدى أكبر مناطق الجذب السياحي ،كما تضم البيئة الطبيعية في باراغواي عشرات الحيوانات والطيور الجميلة والنادرة وفي مقدمها قط الجاكوار المعروف في جميع أنحاء أميركا اللاتينية حيث جرى تخصيص حديقة حيوات Jard?n Zool?gico في Asunci?n بها ملجأ مخصص لنوع جاكوار.

وتضم باراغواي الكثير من المزارات الساحرة والخلابة ومنها:

مدينة أسونسيون

تأسست عام 1537 على يد الإسبان، وكانت آنذاك من أقوى معاقل الاستعمار في القارة كاملة، وهي اليوم عاصمة حديثة، تضم عدداً قليلاً من المباني الأصلية التي تعود إلى القرن السابع عشر ومواقع تاريخية التي تكشف عن سحر الهندسة المعمارية، وفيها أيضا متحف Museo del Barro الغامر وهو متحف ممتلئ بالفن القديم، وفي الأمسيات الهادئة يمكن التوجه إلى منطقة أفينيدا ماريسكال لوبيز لزيارة القصور المبنية على الطراز الاستعماري أو النزول إلى الخليج والتنزه على ضفاف النهر.

شلالات إجوازو

تقع على الحدود ما بين البرازيل والأرجنتين، على بعد مسافة قصيرة من Ciudad del Este الواقعة على الحافة الشرقية للباراغواي والقفز من تلك المنطقة يعد تجربة من بين أعظم تجارب السقوط في العالم، فهناك نحو 250 سلسلة فوضويّة وعدد كبير جدا من المسارات الملحمية التي تشبيه الغابات على الجانب الأرجنتيني، وعلى الطريق يمكن رؤية شلال مذهل بطول 80 م مع منصات عرض ومسار للمشي رائع في مكان قريب.

إيكو ريزيرفا مباتوفي

وجهة ممتازة لمحبي المغامرات الجريئة، وهي عبارة عن حديقة ذات تنوع بيئي كبير وتقع جنوب شرق مدينة أسونسيون بجانب Chachi وهو عبارة عن سرخس دقيق قريب من الانقراض، وتعد موطناً للمدرعات والأرانب المحلية والقوارض الأليفة، يمكن الاشتراك في عدد من الأنشطة مثل تجربة حبل الانزلاق بطول 105م)، والتأرجح عبر جسورها الأربعة المعلقة والنزول من مسار المنحدرات أسفل وجه منحدر محض.

إستانسيا أفينتور

تعد زيارة هذه المنطقة تجربة كلاسيكية فريدة في أميركا الجنوبية، حيث تمكن الإقامة في مزرعة تقليدية ويعد Estancia Aventura الواقع على أطراف جبال كورديليرا ملاذ مثالي حيث يوفر رحلات للتعرف على معالم المدينة والطعام المحلي والاسترخاء، ويمكن الانطلاق لركوب الخيل مع الغاوتشوس على القمم، أو قضاء أيام في ممارسة الصيد والسباحة أو التشمس على ضفاف البحيرة.

إنكارناسيون

أو كما هي معروفة باسم «لؤلؤة الجنوب»، تعد من أجمل مدن الباراغواي بل والأجمل على الإطلاق حيث يتدفق سكانها المحليون إلى الواجهة البحرية الرائعة لها، التي تنعم بشاطئ لطيف وتحيط بها مبانٍ والمطاعم الرخيصة والمبهجة، وهي مقصد ممتاز لمحبي التسوق، وتعد هذه المدينة واحدة من أرخص وجهات التسوق تكلفة في العالم، وبالنسبة للمهرجانات فيقام فيها الكرنفال وهو أكبر فعالية لجذب الزوار من جميع أنحاء البلاد وخارجها إضافة لحفلات الشوارع التي تبدأ من أوائل يناير إلى أواخر فبراير.

مستعمرات ترينيداد اليسوعية

تعد الأطلال الشائكة للمستعمرات اليسوعية التي بُنيت على يد المبشرين في القرن السابع عشر الميلادي هي من أكثر الأماكن قصدا في الباراغواي، حيث إن هذين الموقعين ( المدرجين ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونيسكو) في إنكارناسيون يكشفان عن نطاق مهمة اليسوعيين التي تهدف لاستيعاب شعب الغواراني الأصلي في دينهم، بعد انتهاء حرب الغواراني في عام 1756م، والتي أجبرت اليسوعيين على الرحيل من الأراضي الإسبانية، جرى تهجير المستعمرات وسقطت في اضمحلال، تلك لمحة عن تاريخها أما اليوم فهي معلم سياحي رائع خاصة بعد الغسق.

حديقة Parque Nacional Ybycu?

حديقة Ybycu? هي عبارة عن حديقة وطنية التي تعد من الأماكن الأكثر زيارة في دولة الباراغواي، وذلك لسبب وجيه هو إنها امتداد من غابة بارانا الأطلسية العليا، وموطن لأنواع مختلفة من القرود مثل قرود العواء والكابوتشين والبقاري إضافة إلى الكثير من أنواع الطيور العادية والطيور الاستوائية، كلفة الدخول لزيارتها حوالي 8 دولارات أميركية فقط لكل مركبة، وتضمن الرحلة زيارة مسبك الحديد والمتحف الذي يضم بقايا صناعة الأسلحة في الباراغواي، وتمكن السباحة في المسبح تحت شلالات الحديقة، أو الانضمام إلى رحلة بصحبة مرشدين للتعرف على المنطقة واكتشاف مئات الفراشات الملونة.

سان برناردينو

تعتبر هذه المنطقة من الباراغواي ملاذاً جذاباً لقضاء العطلات شرق مدينة أسونسيون، وتعرف سان برناردينو باسم «المدينة الصيفية»، وللذين يقصدون زيارة الباراغواي في الفترة ما بين ديسمبر ومارس فتعد هذه الفترة الأفضل لزيارة هذا المكان المناسب لرؤيته ومشاهدته، وتلتف على الشاطئ بحيرة Ypacara? ذات الشواطئ الناعمة التي تنتشر فيها أشجار النخيل مشكِّلة مظلات طبيعية كبيرة، تكثر فيها الرياضات المائية حتى لو جرى تثبيط السباحة، وتمكن زيارة منازل مستعمرة التي بناها المهاجرون الألمان والسويسريون في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، إضافة إلى مجموعة من المطاعم الواعدة التي تضيف المتعة إلى أجواء عطلة الربيع.

غران تشاكو

هي عبارة عن أرض برية Gran Chaco واسعة ومعزولة بالغابات الكثيفة بالتناوب مع السهول الحارقة، يحتل النصف الغربي للبلاد ممتدا إلى دولتي الأرجنتين وبوليفيا، تعيش فيه بعض الحياة البرية المثيرة للاهتمام في باراغواي مثل حيوانات البوما والتابير والحيوانات آكلات النمل وأكثر من 500 نوع مختلف من الطيور الاستوائية وتجمعات النمور تمكن رؤيتها بعد غروب الشمس، إذا كانت هناك شجاعة بما فيه الكفاية يمكن نصب خيمة في إحدى المحميات الطبيعية، أو البحث عن Guyra Paraguay للتمتع بجولات إرشادية ومراقبة الطيور والمشاريع التي وضعت بهدف الحفاظ عليها.

سد إيتايبو

إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث بفضل هندسته العجيبة، يستحق هذا السد الزيارة لهذا اللقب المرموق فقط لاكتشاف أنه عجيبة حقا، وهذا الهيكل الهائل الذي لم يتفوق عليه في العالم سوى السد الكهرمائي في الصين الشعبية، وهو واحد من أكبر الهياكل المبنية في العالم.

