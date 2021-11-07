إطلاق تطبيق «?و» الذَّكي رسمياً

مال وأعمال

دشنت منصة «?و» تطبيقها الذكي للهاتف المحمول ضمن فعالية مميزة افتتحها رئيس مجلس الإدارة، معالي الشيخة/ عهود سالم العلي الصباح وحضرها كبار الشخصيات وقادة القطاع الخاص والدبلوماسيون الداعمون للمنصة، وجاء هذا التطبيق استكمالاً للنمو السريع الذي شهدته المنصة منذ إطلاقها في فبراير والمركز الإبداعي الذي دشن في يونيو 2021. وقد أسست هذه المنصة الرقميّة الكويتية المتكاملة الشيخة/ عهود الصباح بالتعاون مع السيدة ريهام العيار بهدف احتضان المواهب الكويتية الشابة وتنميتها.

وفي تصريح لها قالت الشيخة/ عهود سالم العلي الصباح، رئيس مجلس الإدارة لمنصة ?و: «وعدنا بتصدير المواهب الكويتية وتعزيز دورها ووضع الكويت على الخريطة العالمية وتنويع اقتصادها. واليوم نحن نحقق ونفي بوعدنا خاصةً أنّ منصة ?و حققت نجاحاً هائلاً في أقل من عام على إطلاقها. واليوم سيشكل تطبيق الهاتف المحمول نقطة تحول مهمة وبداية جديدة لإظهار المواهب الكويتية وإمكاناتها ومواهبها للعالم».

تطبيق ?و، هو عبارة عن تطبيق «ذكي» غير ربحي هدفه إطلاق المواهب الإبداعية من خلال منصة رقمية ذات تقنية وفعالية عالية. يهدف هذا التطبيق إلى وضع المواهب الكويتيّة في الأسواق العالمية والتسويق لها، وتعود كامل مبيعات الاشتراكات لدعم المشاريع الشبابية ووضع المواهب الشابة على الخريطة العالمية وتحويل موهبتها إلى احتراف.

وأضافت السيدة ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لمنصة ?و: «تمكنا من الانتشار على نطاق واسع في المنطقة بأقل من عام. وهذا النجاح الذي حققناه في السوق يعود الى المحتوى المهم الذي قدمه الشباب الكويتي. فخلال الأشهر الماضية أنتجت المنصة محتوى هادفاً ومؤثراً لأكثر من 100 موهبة كويتية. ونحن كفريق أدركنا أن الشباب الكويتي لديهم الكثير من الأفكار والابتكارات التي يودون إظهارها، وهم بحاجة فقط إلى التمكين والاعتراف بهذه الموهبة وتشجيعها. منصة ?و ليست سوى منصة توفر لهذه المواهب البيئة المناسبة وتحفزهم على الابتكار وصقل موهبتهم وتحويلها الى احترافية. فالنجاح الحقيقي يحققه هؤلاء الشباب من خلال مواهبهم».

هذا ويأتي التطبيق استكمالاً للمركز الإبداعي الذي دشن مؤخراً، وهو عبارة عن مركز مجهز بتقنيات عالية ويضم مختبرات واستديوهات وأماكن مخصصة لورش عمل لتحويل المواهب الشابة إلى احتراف ونتائج مثمرة.

وتضمنت الفعالية المميزة وغير التقليدية، إطلاع الضيوف على آليات التطبيق والتقوا بشخصيات إعلامية ترفيهية بارزة موجودة على التطبيق مثل عزيز لويس (مغني)، بدر الشعيبي (ممثل ومغني)، يوسف الحشاش (ممثل)، بدر البناي (ممثل)، لولوة الملا (ممثلة ومقدمة برامج)، محمد الحملي (ممثل)، عبد اللطيف الصالح (مقدم برامج)، سارة العنزي (مقدمة برامج)، عبد الله الموسوي (مذيع) وجلثم (دمية كوميدية كويتية أطلقتها المنصة لدعم أهداف ?و بطريقة فكاهية طريفة).

تأسست المنصة في الكويت في يوليو 2020، بهدف تمكين الطاقات الشبابية في مختلف المجالات بما في ذلك ريادة الأعمال. هذا وقد أطلق مركز ?و الإبداعي في مايو 2021 لتمكين المواهب وفتح المجال للتعبير عن آرائهم، واليوم جار العمل على إطلاق تطبيق جوّال عالي التقنية والفعالية للترويج لأعمالهم وانتاجاتهم الإبداعية.

