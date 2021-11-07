الرياضة في قمة المناخ

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أفادت دراسة نشرت في 7 فبراير 2018 أن لعبة كرة القدم والغولف والكريكيت تعاني كلها من زيادة هطول الأمطار المرتبط بتغير المناخ في بريطانيا، البلد الذي وضع القواعد الحديثة لهذه الألعاب ما وضع تلك الالعاب في خطر عدم امكانية اقامة منافساتها لعدم صلاحية أرضيات ملاعبها مستقبلا.

وقالت الدراسة إن هطول المزيد من الأمطار يزيد احتمالية أن تصبح الملاعب رطبة أو لا يمكن اللعب عليها فيما يفاقم ارتفاع منسوب مياه البحر من تآكل ملاعب الغولف الساحلية في إسكتلندا مثل مونتروز الذي يعود بناؤه لعام 1562. وقالت مجموعة «ذا كلايمت كواليشن»، التي تضم 130 منظمة غير حكومية في بريطانيا، إن تقريرها يؤكد تهديد الاحتباس الحراري للألعاب الرياضية بعيدا عن تلك التي تعتمد على الجليد والثلج والتي ستُشاهد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال بيرز فوستر أستاذ تغير المناخ بجامعة ليدز والذي شارك في الدراسة إن المشكلة الرئيسة هي أن ستة من بين سبعة أعوام شهدت أعلى معدلات لسقوط الأمطار في بريطانيا كانت منذ 2000. وأضاف: «بريطانيا معرضة على وجه الخصوص لعواصف قادمة من المحيط الأطلسي الشمالي». وأفادت الدراسة أن المطر والطقس القاسي والتآكل يؤدون إلى «إلغاء مباريات لكرة القدم وملاعب كريكيت مغمورة بالماء وانهيار ملاعب غولف لتسقط في الماء» حيث تعاني ملاعب الغولف المطلة على الساحل من زيادة العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن ذوبان الثلوج في غرينلاند والهيمالايا. وتهدد أزمة المناخ المتسارعة مستقبل الأحداث الرياضية الكبرى في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير يقول أيضاً إن صناعة الرياضة العالمية تفشل في معالجة انبعاثاتها. ووجدت دراسات علمية عدة في الاعوام الاخيرة أن جميع الرياضات تقريباً ستواجه مستقبلا من الكريكيت إلى كرة القدم الأميركية، والتنس إلى ألعاب القوى، وركوب الأمواج إلى الغولف اضطرابات خطيرة من موجات الحر والحرائق والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر. وقدرت أيضاً أن انبعاثات الكربون الخاصة بالرياضة على مستوى العالم تساوي انبعاثات دولة متوسطة الحجم، مضيفةً أن مديري الرياضة والنجوم يلعبون دوراً مهماً في الجهود العالمية لمعالجة الانهيار المناخي. وقال أندرو سيمز، منسق تحالف الانتقال السريع، الذي نشر التقرير: «تقدم الرياضة بعض النماذج الأكثر تأثيراً في المجتمع. إذا تمكنت الرياضة من تغيير طريقة عملها بحيث تعمل بالسرعة والنطاق اللازمين لوقف حالة الطوارئ المناخية، فسوف يتبعها الآخرون». وفي وقت انطلقت فيه قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية الاسبوع الماضي حيث اجتمع قادة العالم لمناقشة الاستجابة العالمية لتغير المناخ بدا أن المنظمات الرياضية تابعت القمة باهتمام.

وتعد القمة في دورتها السادسة والعشرين الأحدث في سلسلة من الاجتماعات السنوية، لكن كثيرين يرون أنها الأكثر أهمية حتى الآن، نظرا لصدور تقرير علمي رئيسي للأمم المتحدة يحذر من أن مؤشر تغير المناخ بات «باللون الأحمر» وهو ما يرمز للخطورة القصوى.

وتوقع الكاتب في «بي بي سي» ديفيد لوكوود أن يهيمن المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين على الأجندة الإخبارية في جميع أنحاء العالم، ولكن قد يكون له أيضا تداعيات على الرياضة.

وقمة المناخ هي اجتماع سنوي للأطراف الـ 197 (معظمهم من البلدان)، الذين وقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي اتفاقية تهدف إلى «منع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ».

وقد تم التوصل سابقاً لاتفاقية مناخ في باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئوية، ويفضل أن تكون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

لكن يُعتقد أن الزيادة تبلغ حاليا 1.1 درجة مئوية، ونحن في طريقنا نحو الوصول إلى نسبة 2.7 درجة مئوية هذا القرن مع الانبعاثات الحالية، وهو أمر حذر تقرير للأمم المتحدة مؤخرا من أنه قد يكون له «عواقب وخيمة»، وقد يشكل «كارثة مناخية».

يُنظر إلى الاجتماع على أنه ذو أهمية عالية بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ويأتي أيضا بعد عام من الأحداث الجوية غير المسبوقة، من فيضانات في أوروبا الغربية (أسفرت عن مقتل 170 شخصا على الأقل) والصين (تشرد ما يقرب من مليوني شخص)، ناهيك عن ظاهرة «القبة الحرارية» في كندا والولايات المتحدة، والتي تشير التقديرات إلى أنها قتلت حوالي مليار حيوان بحري، بالإضافة إلى الازدياد المستمر في حرائق الغابات. وبدأت أحداث الطقس المتطرفة بالفعل في إحداث تأثيرات كبيرة على الرياضة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 تم تعليق المباريات في جميع الملاعب الخارجية في بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الحرارة.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في عام 2014، مثالا على حدث كبير للرياضات الشتوية التي احتاجت إلى استخدام الثلج الاصطناعي بسبب ذوبان الجليد في الملاعب الأولمبية. والغيت المباريات في كأس العالم للعبة الرغبي عام 2019، بما في ذلك لقاء إنكلترا مع فرنسا، بسبب إعصار هاغيبس. ونُقل مكان الماراثون في أولمبياد طوكيو عام 2021 بسبب المخاوف من الحرارة الشديدة، إذ تحدث الكثير من المتنافسين عن الظروف القاسية في «أكثر دورة للألعاب حرارة» على الإطلاق.

كما تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يشهد واحد من كل أربعة ملاعب في الدوري الإنكليزي حدوث فيضانات كل عام. وقال الدكتور فاي فونغ، من مكتب الأرصاد الجوية لبي بي سي الرياضية مؤخرا: «توقعات المناخ هي أفضل نافذة لدينا على عالمنا المستقبلي، والنظر من خلال تلك النافذة يكشف أن جميع جوانب حياتنا ستتأثر بشكل متزايد بالتغير المناخي».

وأضاف: «إن النظر إلى الأحداث الرياضية العالمية الكبرى هو طريقة مثيرة للاهتمام لفهم آثار تغير المناخ على المجتمع، ونجد أننا لا نستطيع أن نأخذ الاستمرارية المستقبلية لأي من هذه الأحداث كأمر مسلم به». وأضاف: «إن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قبل الدول في جميع أنحاء العالم سوف يساعد في تجنب العديد من التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ، وليس جميعها، على الأشخاص والشركات والطبيعة، بما في ذلك الرياضة.

ويرى ديفيد لوكوود أن الرياضة تشبه شركة ضخمة تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات وتتمتع بمتابعة ومشاركة عالمية فريدة وينظر كثيرون إلى الرياضة كأداة رئيسة للتواصل في جميع أنحاء العالم، ضمن جهد شامل يغطي جميع جوانب المجتمع والصناعة المطلوبة لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وتدرك الأمم المتحدة تلك الحقيقة ويظهر ذلك في شكل إطار العمل الرياضي من أجل المناخ، والذي يطلب من الهيئات الرياضية التوقيع على خمسة مبادئ رئيسة:

? بذل جهود منتظمة لتعزيز المسؤولية البيئية الأكبر.

? تقليل التأثير العام على المناخ.

? التثقيف بالعمل المناخي.

? تشجيع الاستهلاك المستدام والمسؤول.

? مناصرة العمل المناخي من خلال التواصل.

وشهد يوم الأربعاء فيه جدول أعمال القمة في غلاسكو على الرياضة. ويشير الكاتب الى أن القرارات الرئيسة للمؤتمر بامكانها التأثير على الرياضة، من حيث إنها تهدف إلى معالجة الانبعاثات وتغير المناخ في جميع المجالات أحد التطورات المحددة للغاية هو أن إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، وهو تعهد من الهيئات الرياضية للعب دورها في مساعدة البيئة.

ويعول الرياضيون كثيرا على القمة بعد أن اصابت تداعيات التغير المناخي السلبية قطاع الرياضة في العقود الأخيرة فالرياضة تمثل لغالبية المجتمعات اهمية كبيرة لممارسة مهارة بدنية معينة وتؤثر في صحة الأفراد ونمط حياتهم، كما يراها المختصون مؤثراً بارزا في توجهات مجتمعات ودول وسيؤدي حصر إمكانية ممارستها على مناطق وظروف معينة الى مشاكل كبيرة تتعلق بتسويقها وكذلك بممارستها.

