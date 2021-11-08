مال وأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أن من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزوا الـ60 عاما من العمر، خصوصا أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و 70 عاما هي الأكثر إنتاجا.

وقال الصقر في تصريح صحافي إن الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة الأبعاد: أولها أنها المدخل الأهم لإصلاح أوضاع الميزانية العامة والشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين.

وأضاف ان هذه الأبعاد تتمثل في إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية ولا تكون «بقرارات مجتزأة وغير مدروسة، بل من خلال خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات الكويت ونموذجها التنموي».

وقيما يلي نص تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر في قضية من تجاوزوا الـ60 عاماً بعدما أثار جدلاً صاخباً على مدى أربعة عشر شهراً، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الغاء قراره 520/ 2020، الصادر في اغسطس 2020، والذي حظر تجديد أذونات العمل للوافدين الذين بلغوا من العمر ستين عاماً فأكثر، ولا يحملون إلا شهادة الدراسة الثانوية فما دون:

? لماذا كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالذات ولكم شخصياً نشاط متميز في العمل على إلغاء هذا القرار أو تعديله؟

? في البداية، لابدَّ من التأكيد المطلق على أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت. وهو أمر تدعو إليه الغرفة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وموقف الغرفة من هذه القضية ينبثق من كونها قضية وطنية مثلثة الأبعاد، فهي -اقتصادياً- المدخل الأهم لمعالجة أوضاع الميزانية العامة للدولة. وهي -اجتماعيا- الشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والأمن المجتمعي. وهي -سياسياً- الجسر الذي يجب أن تجتازه الكويت لتتحول من دولة موظفين الى دولة منتجين، مع كل ما يحمله هذا التحول من انعكاسات إيجابية على الادارة والدخل والممارسة الديموقراطية. غير أن إصلاح هذا الاختلال لا يكون -برأي الغرفة- بقرارات مفاجئة ومجتزأه كقرار 520/2020، بل يكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشريعات واجراءات وتدابير مواكبة وداعمة ومتدرجة تستند الى احتياجات البلاد، والى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وأمنها المجتمعي، وعلاقاتها الدولية. وهذا بالتحديد ما حاولت الدولة أن تتبناه وتعمل على أساسه بموجب القانون الذي صدر نهاية عام 2020 في شأن «تنظيم التركيبة السكانية»، وهــــــذا -بالتحديد أيضاً- ما تعمل على رسم مراحله وخطواته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لاصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البلاد.

? هل هذه القضية صعبة وتتشابك ابعادها واثارها؟

? هذه النظرة العلمية والشمولية لاهمية القضية وصعوبتها وتشابك أبعادها على الانتاج والاستثمار والأسعار، هي التي دعت الغرفة الى العمل على تدارك الانعكاسات السلبية للقرار الاداري 520/2020 أو قرار الستين كما جرى التعارف على تسميته، وذلك بعد أن درست المذكرات التي تلقتها من الكثير من الاتحادات النوعية والشركات والمؤسسات في هذا الصدد. وقد شمل تحرك الغرفة الكتابة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والاجتماع بمختلف الوزارات والجهات الرسمية والاقتصادية المختصة أو الكتابة إليها. وكرئيس للغرفة، كان من واجبي أن أبذل كل جهد ممكن لحمل توجهاتها وتوجيهاتها في إطار مصلحة الكويت. خاصة أن القرار لم يأخذ حظه من الدراسة في ظل ضغوط الجائحة الصحية. وعلماً بأن الدراسات العلمية العالمية قد أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و70 سنة هي أكثر مراحل العمل انتاجاً، وعلماً بأن معظم من شملهم «قرار الستين» قد عملوا في الكويت سنوات طويلة صقلت خلالها خبراتهم وتطورت قدراتهم في سوق العمل الكويتي، ومازال من حق الكويت التي استثمرت في بناء هذه الخبرات أن تستمر في الاستفادة منها. وقبل هذا كله، لا بد من الاشارة الى أن الأغلبية العظمى من فرص العمل التي تأثرت بالقرار هي فرص لا تجتدب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل، وذلك باقرار أصحاب القرار أنفسهم.

? قرار 520 كان صادما لان هذه العمالة كانت قانونية فما رأيك؟

? من اللافت للنظر هنا أن قرار 520/2020 قد صدر في وقت كانت فيه الكويت كلها تتابع بكثير من الحزن والغضب ما كشفت عنه الجائحة الصحية من حقائق صادمة عن تكلفة وتداعيات تجارة الاقامات واستغلال العمالة الوافدة الهامشية. وكانت الكويت كلها تطالب بالكشف عن كل المؤسسات والشركات والأفراد المتورطين في هذه الظاهرة الآثمة. وبدل أن تركز كل الجهات المعنية والمختصة جهودها على مكافحة هذه الظاهرة، اختارت الهيئة العامة للقوى العاملة أن تبدأ خطواتها «الإصلاحية» بالعمالة القانونية ذات الخبرة الطويلة في سوق العمل الكويتي. وعلى كل حال، إن اختلاف الاجتهادات في قضايا الاصلاح والتنمية أمر طبيعي وقد يكون ضرورياً. المهم أن يكون الاحتكام في هذا الاختلاف للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة.

ويبقى لي في هذه الاجابة ما كان يجب أن أستهل به إجابتي وهو أن أتقدم باسم غرفة تجارة وصناعة الكويت واسمي شخصياً بالثناء والتقدير من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه بهذا الموضوع ومتابعته له أكبر الأثر وأطيبه. خاصة أن هذا الاهتمام قد انبثق عن إلمام كامل وتفهم عميق لكل أبعاد الموضوع الاقتصادية والوطنية والإنسانية.

فــــي الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الهيئة العامة للقـــوى العاملة يوم الخميــس 4 نوفمبر الحالي، أقـــر المجلس إلغاء «قرار الستين» اعتماداً على رأي الفتوى والتشريع كما ذكرتم، وأقـــر -بأغلبية الأصوات- قراراً جديداً يسمح بتجديد أذونات العمل للوافدين، الذين بلغوا سن الستين وما فوق ولا يحملون إلا شهادة الثانوية العامة فما دون، شريطة دفع رسم سنوي يبلغ 500 دينار، وشريطة أن يكون لديهم تأمين صحي شامل وخاص.

? هل يتفق القرار الجديد مع نظرة غرفة تجارة وصناعة الكويت الى هذه القضيّة؟

? في هذا الصدد، يجب أن نتذكر أن قرار 520/2020 في صيغته الأولى كان يحظر تجديد أذونات عمل من يشملهم بشكل مطلق. أي إن على كل عامل وافد بلغ الستين من العمر فأكثر ولا يحمل الا شهادة الدراسة الثانوية فما دون أن يغادر الكويت. ثم جرى تعديل القرار ليسمح بتجديد اذن العمل مقابل رسم سنوي يبلغ 2000 دينار. أي إن التعديل في حقيقته كان تأكيداً للقرار الأصلي ولكن بصيغة أخرى. لأن الأغلبية العظمى ممن يشملهم القرار هم من أصحاب الأجور المتواضعة الذين لن يستطيعوا سداد الرسم المطلوب «2000 دينار سنوياً». أما القرار الجديد فإنه من الناحية المالية – لا يعدو كونه تخفيضاً لهذا الرسم الى قرابة النصف. ولكن القرار الجديد يتميز بأنه يخفض الضغط عن منظومة الخدمات الصحية في البلاد بنسبة بسيطة جداً لا تتجاوز 2%.

إن «الغرفة» لا تطرح نظرة خاصة بها في هذه القضية بالذات، ما تطرحه الغرفة هو نفس ما تقول به كل الدراسات العلمية المحلية والدولية، بأن معالجة الاختلال الخطير في هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البلاد لا يعالج بقرارات منفردة ومفاجئة وقابلة للمساومة، بل يعالج من خلال خطة شاملة متكاملة كما سبق أن ذكرت. والقرار الجديد -مثل سابقه- يقع خارج هذا السياق تماماً.

إن معالجة هيكل العمالة والتركيبة السكانية لا يمكن أن تقوم على الاجتهادات مهما أخلصت، وعلى محاولة التوفيق بين الآراء المختلفة مهما تقاربت أو تباعدت، بل لا بد أن تنطلق من دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار كل التشابكات، وترصد التداعيات المتوقعة على مختلف القطاعات، والتكلفة الاقتصادية وانعكاساتها على مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة. كما أن معالجة الخلل في هيكل العمالة والتركيبة السكانية جزء أصيل من استراتيجية التنمية والاصلاح يتأثر بها ويؤثر فيها، ولا يمكن أن يفصل عنها.

? ونحن في الغرفــــة نتساءل: لماذا هذا الاستعجال في هذه الجزئية بالذات؟ وأين العدالة في استثناء الوافدين العاملين في الدولة؟ وإذا كان استثناء حملة الجنسية الفلسطينية لفتة انسانية مستحقة وواجبة التقدير، فماذا عن حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفاً قاسية تفرض استثناءهم أيضاً؟ علماً بأن الأصل والسائد في التعامل مع من تقدموا في السن هو أن يحصلوا على مزايا جديدة تقديراً لخدماتهم الطويلة، أما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة فهو يسير بعكس هذا التيار العادل والانساني، إذ يفرض عليهم رسوماً لا تفرض على من هم أقل خدمة وخبرة وأعلى منهم أجراً؟!

? من هذه الحقائق كلها يحدوني أمل كبير بأن تكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا القرار، تعيد الأمور الى مسارها العلمي الموضوعي في ضوء مصلحة الكويت، وفي ضوء اعتبارات العدالة والانسانية.

