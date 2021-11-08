مال وأعمال

اعتبر شون كيدني الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء، على هامش قمة المناخ في غلاسكو، أن التزام الجهات التنظيمية باستثمار الأموال في المشاريع الخضراء «أمر مهم للغاية». وكشف الرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء، أن حجم سوق السندات الخضراء 2.5 تريليون دولار، وقال: «عندما ذهبت إلى دبي للحديث عن ذلك قبل 10 سنوات، كان حجم السوق 10 مليارات دولار فقط، هذا هو معدل النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية، ونتوقع أن تبلغ نسبة النمو 80 % هذا العام على مستوى العالم، ونفس النسبة مرة أخرى العام المقبل.

