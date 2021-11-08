مال وأعمال

استعرض بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبر منصة KFH Talk التي أطلقها مؤخرا، أبرز خدماته المصرفية الرقمية، ومدى كفاءتها وسهولتها ومواءمتها مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم.

وفي إحدى حلقات KFH Talkش التي أدارها مساعد مدير العلاقات العامة - محمد العوضي، واستضاف خلالها مساعد مدير الخدمات المصرفية الرقمية - محمد الخميس، جرى تسليط الضوء على باقة متنوعة من الخدمات الالكترونية المتميزة التي يقدمها «بيتك» لعملائه والتي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة من أي مكان، مثل خدمة طلب التمويل الشخصي اونلاين وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء الودائع الاستثمارية، و فتح حساب الذهب و بيع و شراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code وايداع الشيكات، ومتابعة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung، وخدمة KFH Pay وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

كما جرى الحديث عن أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية والبالغ عددها 10 فروع، وهي منتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي.

وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف وطباعة شهادة آيبان و طلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات،، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية. يذكر ان عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، تجاوز 113 مليون عملية مصرفية خلال فترة الـ 9 شهور من يناير الى سبتمبر من العام الجاري 2021، وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

