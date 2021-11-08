مال وأعمال

أطلقت هيئة أسواق المال أمس عبر موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للشركات وأي جهات غير مرخصة تحت مسمى (المواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية في الكويت)، ويأتي اطلاق هذه الصفحة استكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار في هذا النشاط، والذي يتضمن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع غير المرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية المنظمة في الكويت، بالإضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بهذا بالنشاط.

وتتيح الصفحة قائمة بالشركات وأي جهات غير مرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والتي يتم التحديث عليها بصفة دورية، ما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات حيث لا تشمل القائمة كل الشركات والجهات غير المرخصة، علما بأن الهيئة تتخذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات، تنفيذا لما نصت عليه المادة (126) القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته حيث قررت ما يلي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:

1) زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يحول ذلك دون المساءلة التأديبية وتوقيع العقوبات التي يراها مجلس التأديب مناسبة.

علماً بأنه يجوز لمن ورد اسمه في القائمة مراجعة الهيئة والتعهد عن عدم تكرار الفعل المخالف والتوقف عن ارتكابه وذلك حتى تقوم الهيئة بدراسة رفع اسمه من القائمة.

