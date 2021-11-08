مال وأعمال

منذ إطلاق أرزان فينتشر كابيتال لـ صندوقها الثاني (AVC II) قامت الشركة والتي مقرها في جزر الكايمن خلال 2020 بالاستثمار في عدد من الشركات الجديدة ذات الحلول والخدمات المبتكرة . فقد أصبح إجمالي الاستثمارات لدى أرزان فينتشر كابيتال حتى الآن أكثر من 37 شركة. ورغم جائحة كورونا ولكن شهدت الشركة نشاطًا أعلى في الاستثمارات خصوصاً في الشركات الناشئة ولاحظت تحسناً في جودة الشركات الناشئة وابتكارها للحلول التكنولوجية مقارنة بالسنوات السابقة. وفي هذا السياق كشف حسن زينل الشريك والمؤسس لشركة أرزان فينتشر كابيتال عن آخر تخارجات الشركة الناجحة حيث تخارجت أرزان فينتشر كابيتال من شركة أيكون المتخصصة بخدمات المطابخ الافتراضية cloud kitchens والتي تقدم هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية والإمارات.

تمنح خدمات المطابخ الافتراضية أو المطبخ السحابي لدى أيكون المرونة لأي علامة تجارية باستخدام نفس البنية التحتية للمطبخ وتواجدهم بنفس الموقع وتتيح هذه المزايا للمستخدمين أن بإمكانهم طلب العديد من الأصناف الغذائية من موقع واحد ووقت واحد وتطبيق واحد، فالمطعم لا يحتوي فعلياً على مكان لتناول الطعام أو الوجبات الجاهزة وإنما يعتمد بشكل كامل على الطلبات الخارجية أو طلبات التوصيل عبر تطبيقات التوصيل وهي الطريقة الأحدث ابتكاراً لإدارة هذه المطابخ وهذا النوع من الخدمات في مجال المطاعم وحلولها التشغيلية.

علماً بأن أيكون هي إحدى استثمارات الصندوق الثاني لأرزان فينتشر كابيتال وقد حققت الشركة بتخارجها الأخير من أيكون ما يقارب 5.5 أضعاف المبلغ المُستثمر في أقل من سنتين والذي سيصب بالتأكيد لمصلحة المستثمرين في الصندوق الثاني (AVC II).

