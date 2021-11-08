مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 سنة. حيث يجري البنك سحباً أسبوعياً كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصّالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 د.ك لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 د.ك. لكل منهم. blob:https://web.whatsapp.com/15938c71-7f59-452b-b90f-77d71e3fbbdc

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الحادي والثلاثين لهذا العام وهم كل من: مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، ريم بسام أحمد لبده، غالية جاسم محمد الظفيري، يعقوب طارق عبد الله الحنيان، تركي طلال تركي العتيبي.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكآفات الطلابية الشهري» لعملاء Bloom الثامن لهذا العام وهم كل من: تركي يوسف غضيان المطيري، منى ناصر عبد الله العتيبي، فرح أحمد مصبح الخياط العازمي، أميرة حسين حميد العنزي، محمد فهد جعيثن الشمري.

والجدير بالذكر أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبره ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

ومن جانب آخر، يقدم البنك مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 ديناراً تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوفرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 ديناراً على هيئة نقاط في «المخبة».

وأوضح البنك بأن هناك برنامج مكافآت من شركائه خاص بتقديم خدمات لعملاء «Bloom» بالإضافة إلى خصم إضافي وحصري لهم. كما أشار إلى أن مزايا «Bloom » تمتد خارج النطاق المصرفي بهدف بناء مجتمع للشباب Bloom Community تجاه تعزيز المسؤلية الاجتماعية من خلال مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية للابتكار وإيجاد حلول للتحديات، حيث يحصل الفريق الفائز على فرصة تدريب لمدة شهر في الإدارة الرقمية الخاصة في بنك وربة بالإضافة إلى مكافأة شهرية. يضاف إلى ذلك اليوم الخاص بعملاء Bloom للإعلان عن الفعاليات والعروض الخاصة بالشريحة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبنك وربة.

