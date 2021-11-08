مال وأعمال

تخطط دبي لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على الإدراج في سوق الأوراق المالية، حيث تسعى السوق للحاق بالاندفاع نحو الاكتتابات العامة في المنطقة.

ودمج الإمارة إدارتيها الاقتصادية والسياحية، وإحدى المهام الرئيسة للكيان الجديد هو حث الشركات الخاصة والعائلية على طرح أسهمها في سوق دبي المالي، وفق بيان.

وفي الأسبوع الماضي، قامت دبي بسلسلة من التحركات المصممة لجذب الاكتتابات ومواكبة المنافسين الإقليميين الذين استقطبوا مليارات الدولارات خلال العام الماضي. وشمل ذلك إصلاح مجلس إدارة البورصة المحلية والتخطيط لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) المملوكة للدولة، وهي واحدة من 10 خطط طرح لها خلال الأشهر المقبلة.

