مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 16.5 مليون دينار (54.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بارتفاع نسبته 43 في المئة بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 11.5 مليون دينار (38.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي بعد إعادة إدراج البيانات المالية. وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2021) 13.3 مليون دينار (44.1 مليون دولار) بالمقارنة مع 2.3 مليون دينار (7.6 ملايين دولار) للفترة المماثلة من عام 2020. ووصل إجمالي الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 94.2 مليون دينار (312.2 مليون دولار) بالمقارنة مع 86.3 مليون دينار (286.1 مليون دولار) للفترة المماثلة من عام 2020، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 9 في المئة. وبلغ مجموع الأصول المجمّعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 10.1 مليارات دينار (33.5 مليار دولار) بالمقارنة مع 10.4 مليارات دينار (34.5 مليار دولار) كما في نهاية عام 2020. وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار «أكدنا في منتدى الشفافية الماضي أننا نبقى على حذر في مقاربتنا للعام الحالي على خلفية استمرار تأثيرات انتشار وباء فيروس كورونا على العالم. في الوقت الذي سيستمر فيه الاقتصاد العالمي بمواجهة التحديات للعودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، فإننا نعتقد أن الأسوأ بات وراءنا الآن. ومع بدء البيئة الاقتصادية بإظهار بعض المؤشرات على الانتعاش، فإن أنشطتنا الرئيسية ولاسيما شركاتنا العاملة في قطاع الخدمات المالية تواصل تحقيق نتائج مالية إيجابية في هذا الربع من العام».